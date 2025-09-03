EN
Россияне рассказали о вере в «вечную любовь»

2 минуты чтения 18:14

Большинство россиян, 71%, верят в «вечную любовь», причем в ее существование верят больше женщины, нежели мужчины — 46% против 40%. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для знакомств Mamba, с которыми ознакомилась «Афиша Daily».

Как пишет издание, среди респондентов 31% мужчин и 25% женщин считают, что явление «вечной любви» довольно редкое, но сами они хотели бы в какой-то момент влюбиться навсегда. 

Пятая часть опрошенных женщин и треть мужчин заявили, что они влюблялись всего раз в жизни. При этом мужчины чаще признавались в том, что никогда не испытывали этого чувства, тогда как большее число женщин рассказали о многочисленных романах.

Более половины россиян назвали первую любовь «несравнимым чувством». Причем мужчины посчитали ее самой сильной и романтичной, а женщины напротив назвали таковой последнюю любовь, поскольку она, по их мнению, была более зрелой и осознанной. В то же время, когда респондентам предложили выбрать между последней в жизни и первой любовью, большинство из них выбрали последнюю. Заново испытать первую любовь захотели лишь 8% женщин и 23% мужчин.

На вопрос о том, можно ли жить вовсе без любви, 10% мужчин и 5% женщин ответили положительно. По их мнению, это отсутствие этого чувства можно восполнить за счет работы, дружбы и хобби. Остальные рассказали, что видят в любви главный источник смысла в жизни.

Кроме того, респонденты заявили, что главным в отношениях для них является доверие и честность. Женщины также отметили значимость умения договариваться, а мужчины — важность поддержки и секса. Главным фактором, который разрушает отношения, россияне назвали измену.

Ранее россияне рассказали о приемлемых для них сроках вступления в брак после начала отношений. Около трети опрошенных оказались готовы жениться и выходить замуж уже через неделю романтических отношений. 

