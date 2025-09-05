EN
Криминал

На популярном у россиян курорте нашли чемодан с телом женщины

2 минуты чтения 12:00

В Таиланде местная полиция обнаружила в районе популярного у российских туристов курортного города Паттайя чемодан с телом женщины внутри. Об этом сообщает The Thaiger. 

По данным издания, черный чемодан обнаружили в водохранилище Клонг Банг Пхай в районе Банг Ламунг провинции Чонбури. Он был обмотан цепями с замками. Кроме того, вероятно, в качестве балласта, чтобы чемодан не всплыл на поверхность, в нем также находились диски от гантелей весом от 500 граммов до пяти килограммов.

Как сообщили в местной полиции, женщине, чье тело оказалось в чемодане, было около 30 лет. При этом правоохранители отметили, что на теле погибшей не было обнаружено следов борьбы или других признаков насильственной смерти. По мнению судмедэкспертов, женщина скончалась примерно пять дней назад. Для установления точной причины смерти тело отправили на вскрытие в Институт судебной медицины Главного полицейского госпиталя. При этом в сообщении властей не уточняется, была ли погибшая женщина туристкой или местной жительницей. 

«Кубанский душитель»
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
Криминал

Представитель полиции Таиланда отметил схожесть этого случая с другим, произошедшим всего пару недель назад. Тогда чемодан с останками женщины обнаружили в 14 километрах от водохранилище Клонг Банг Пхай.

В конце августа в Таиланде нашли тело россиянина, которого унесло в море в ночь на 21 августа. По данным портала Phuket News, речь идет о 35-летнем Денисе Коненкове. Его тело волнами выбросило на берег в северной части пляжа Найтон.

Издание The Thaiger со ссылкой на силовиков тогда писало, что Коненков вместе со своей девушкой, 24-летней Камилой Шариповой, отдыхал на уединенном участке побережья между пляжами Банана-Бич и Най Тонг в северной части Пхукета. После полуночи они пошли купаться, когда в какой-то момент на них обрушилась и унесла в море огромная волна. Выбраться на берег смогла только его спутница Коненкова.

