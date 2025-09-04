EN
Криминал

Полиция возбудила уголовное дело о смерти пассажирки поезда от инсульта из-за ошибки врачей

21:38

Транспортная полиция города Елец Липецкой области возбудила уголовное дело из-за неоказания медицинской помощи пассажирке поезда Волгоград — Москва Елене З., у которой во время поездки случился инсульт, сообщает транспортная прокуратура. Родственники Елены ранее рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что прибывшие в вагон медики не осмотрели женщину и заявили, что она спит.

По версии следствия, медики, которые заходили в вагон на станциях Липецк и Елец, не оценили тяжесть состояния пассажирки, не вызвали необходимых специалистов и не отвезли ее в больницу. Когда поезд прибыл в Москву, Елену положили в больницу, но спасти ее не удалось.

Уголовное дело возбуждено по статье о неоказании медицинской помощи больному, повлекшем по неосторожности его смерть (часть 2 статьи 124 УК РФ). Силовики не уточнили, появились ли в этом деле подозреваемые или обвиняемые. По этой статье медикам может грозить до четырех лет колонии.

Елене стало плохо вечером 12 августа по пути в Москву, рассказала ее мать Наталья телеграм-каналу «Осторожно, новости». Врачи, которые зашли в вагон в Липецке, не стали подходить к женщине и, стоя в проходе, утверждали, что она «просто спит». Старшая дочь, которая ехала с Еленой, сообщила, что другие пассажиры торопили медиков, опасаясь, что поезд опоздает в Москву.

В Москве Наталья пришла на вокзал, чтобы встретить Елену и двоих внуков. Однако ее дочь лежала на полке в купе без сознания. Пожилой женщине пришлось самостоятельно вынести дочь на платформу, потому что проводник отказался ей помочь и потребовал поскорее покинуть поезд, направляющийся в депо.

Московские врачи диагностировали у Елены инсульт и сообщили, что время на оказание срочной медицинской помощи было потеряно. Женщина впала в кому и умерла 31 августа, не приходя в сознание.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова заявила, что Елену в пути оба раза осматривали сотрудники «РЖД-медицины». По ее словам, во время остановок в Липецке и Ельце женщина спала, но была в сознании.

