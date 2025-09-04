Путин предупредил о нехватке топлива

Во время визита во Владивосток Владимир Путин сообщил, что дальневосточный регион может столкнуться с дефицитом газа. Это заявление прозвучало вскоре после соглашения Москвы и Пекина о строительстве нового газопровода в Китай, который потребует дополнительных поставок топлива из региона.

«Мы знаем, что в целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют особого внимания. Ну, например, у нас намечается дефицит газа, у нас нет соединения между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство», — цитирует РИА «Новости» Путина, который обращался к министру энергетики Сергею Цивилеву.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие? Экономика 22 минуты чтения

По словам Путина, проблему планируют решать за счет увеличения использования угля. Он отметил, что на данный момент есть достаточно большое количество угля различного класса, запасов которого хватит на 900 лет.

«[Уголь], безусловно, можно гораздо эффективнее, наверное, использовать, с большей отдачей, при соблюдении всех экологических требований использовать как базовый первичный энергетический ресурс», — добавил Путин.

Российская сталь оказалась никому не нужна Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства Экономика 15 минут чтения

Минэнерго еще в июне предупреждало о дефиците газа на Дальнем Востоке. По расчетам ведомства, к 2030 году нехватка топлива может достичь примерно 42%. Чтобы сократить разрыв, Минвостокразвития предложило построить регазификационный терминал в Камчатском крае, соединить газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», а также проложить газовую инфраструктуру в Бурятию и Забайкалье в рамках проекта «Сила Сибири — 2».

Накануне стало известно, что соглашение России и Китая о поставках газа по газопроводу «Сила Сибири-2» рассчитано на 30 лет. При этом цена для КНР окажется ниже, чем у европейских покупателей, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.