Подростки поставили на колени и избили воспитанницу детского дома

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства после того, как в соцсетях появилось видео с избиением воспитанницы детского дома другими подростками. Девочку поставили на колени и нанесли несколько ударов по лицу.

Ролик появился в телеграм-канале «ЧП Инцидент Кузбасс». В нем видно, что воспитанница детского дома стоит на коленях на траве и просит прощения у другой девочки, которая требует делать это громче и дает ей пощечины со словами «Жить надоело или что?»

После этого на видео появляется еще один подросток, который пытается разнять девочек, но ему это не удается. По данным телеграм-канала, инцидент произошел еще в конце августа в селе Красные Орлы Мариинского района Кемеровской области. «Общественность требует немедленной реакции от правоохранительных органов, органов опеки и региональных властей», — говорится в посте.

В Следственном комитете сообщили, что его глава Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования дела. «Сибирский экспресс» отмечает, что участников произошедшего уже установили.

Ранее сообщалось, что в Следственный комитет в Новосибирске начал проверку после избиения семилетнего мальчика школьницами. По словам очевидцев, девочки схватили ребенка и стали избивать, требуя встать на колени. Одна из свидетельниц произошедшего попыталась их разнять, но девочки начали на нее кричать. Местные жители рассказали, что школьницы «известны своим асоциальным поведением» и раньше уже попадали в поле зрение полиции.

В июле московские подростки заставили полностью раздеться и избили школьника. Они требовали вернуть им долг в семь тысяч рублей, при этом СМИ писали, что на самом деле школьник не был им должен.