Школьницы избили семилетнего мальчика

В Новосибирске две школьницы избили мальчика, которому на вид было около семи лет, сообщил телеграм-канал «Моя Первомайка». Региональный следственный комитет после этой новости начал проверку по статье об истязаниях.

Очевидица рассказала местному телеграм-каналу, что вечером 25 августа на улице Шукшина две девочки-подростка избивали мальчика значительно младше себя. По ее словам, они схватили его и начали бить с требованиями опуститься на колени.

Самые разрушительные землетрясения в истории Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России Мир 18 минут чтения

Женщина попыталась остановить избиение и попросила девочек отпустить ребенка, однако в ответ они начали кричать на нее, используя бранную речь, пишет «Моя Первомайка». Местные жители сообщили каналу, что эти девочки «известны своим асоциальным поведением», и ранее на их действия уже обращали внимание сотрудники полиции.

«В средствах массовой информации сообщается, что в Новосибирске две девочки-подростка избили малолетнего. В публикации отмечается, что ранее противоправные действия уже пресекались местными жителями», — написала пресс-служба Следственного комитета.

Купила кофе и пропала В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное Криминал 15 минут чтения

Глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям из Новосибирска возбудить по этому факту уголовное дело. Региональный СК уже начал доследственную проверку по статье 117 Уголовного кодекса (истязание).

Ранее Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело после того, как в соцсетях появилось видео, на котором подростки избивают девочку в детском лагере «Альбатрос» на Камчатке. Телеграм-канал «Подъем» обратил внимание, что пользователи сервиса «2ГИС» в комментариях о лагере сообщали и о других случаях избиения детей в учреждении.