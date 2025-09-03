EN
Криминал

Мужчину казнят за сожжение жены из-за цвета кожи

2 минуты чтения 11:31 | Обновлено: 12:29

Суд в индийском городе Удайпур приговорил мужчину по имени Кишандас к смертной казни за то, что он заживо сжег свою жену Лакшми из-за цвета ее кожи, сообщает Би-Би-Си. По мнению суда, Кишандас должен быть казнен, потому что его преступление относится к «редчайшей из редких» категорий преступлений против человечности.

Кишандас и Лакшми поженились в 2016 году, после этого он начал часто оскорблять ее из-за темного цвета кожи. Спустя год он принес домой пластиковую бутылку с коричневой жидкостью и сказал жене, что это «лекарство», которое сделает ее кожу светлее.

Согласно показаниям, он вылил часть жидкости на жену, после чего она пожаловалась, что от нее пахнет кислотой, и он поджег ее ароматической палочкой. Когда ее тело начало гореть, он вылил на нее остатки горючей смеси и ушел. Родители мужчины и его сестра сами отвезли Лакшми в больницу, но врачам не удалось ее спасти.

«Не будет преувеличением сказать, что это душераздирающее жестокое преступление было совершено не только против Лакшми, но и против человечности. Это преступление, которое невозможно даже представить в здоровом и цивилизованном обществе», — указал суд в приговоре.

Адвокат Кишандаса Сурендра Кумар Менария считает, что его клиент невиновен. Он подаст апелляцию на приговор суда. Он сообщил Би-би-си, что смерть женщины была «несчастным случаем», и нет доказательств вины его подзащитного.

Смертная казнь через повешение в Индии применяется в случаях, которые суд признает «крайне редкими». По данным Международной коалиции против смертной казни, в 2020 году были казнены четыре человека, а следующие два года высшая мера наказания не применялась.

