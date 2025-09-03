Мужчину казнят за сожжение жены из-за цвета кожи

Суд в индийском городе Удайпур приговорил мужчину по имени Кишандас к смертной казни за то, что он заживо сжег свою жену Лакшми из-за цвета ее кожи, сообщает Би-Би-Си. По мнению суда, Кишандас должен быть казнен, потому что его преступление относится к «редчайшей из редких» категорий преступлений против человечности.

Кишандас и Лакшми поженились в 2016 году, после этого он начал часто оскорблять ее из-за темного цвета кожи. Спустя год он принес домой пластиковую бутылку с коричневой жидкостью и сказал жене, что это «лекарство», которое сделает ее кожу светлее.

«Орский Чикатило» и убийца-монах Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет Криминал 18 минут чтения

Согласно показаниям, он вылил часть жидкости на жену, после чего она пожаловалась, что от нее пахнет кислотой, и он поджег ее ароматической палочкой. Когда ее тело начало гореть, он вылил на нее остатки горючей смеси и ушел. Родители мужчины и его сестра сами отвезли Лакшми в больницу, но врачам не удалось ее спасти.

«Не будет преувеличением сказать, что это душераздирающее жестокое преступление было совершено не только против Лакшми, но и против человечности. Это преступление, которое невозможно даже представить в здоровом и цивилизованном обществе», — указал суд в приговоре.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно? Криминал 4 минуты чтения

Адвокат Кишандаса Сурендра Кумар Менария считает, что его клиент невиновен. Он подаст апелляцию на приговор суда. Он сообщил Би-би-си, что смерть женщины была «несчастным случаем», и нет доказательств вины его подзащитного.

Смертная казнь через повешение в Индии применяется в случаях, которые суд признает «крайне редкими». По данным Международной коалиции против смертной казни, в 2020 году были казнены четыре человека, а следующие два года высшая мера наказания не применялась.