Криминал

Девушку обвинили в продаже в рабство своего парня

2 минуты чтения 18:28 | Обновлено: 18:46

Несовершеннолетнюю китаянку обвиняют в продаже в рабство своего 19-летнего парня, он был вынужден работать у телефонных мошенников в Мьянме. На публикацию об этом обратила внимание «Коса».

17-летняя девушка арестована полицией и скоро предстанет перед судом. По версии следствия, она продала своего партнера за 100 тысяч юаней (около 14 тысяч долларов). Его семье пришлось заплатить выкуп за освобождение в размере 350 тысяч юаней (около 49 тысяч долларов).

Хуан познакомился с Чжоу в октябре 2024 года в бильярдной, мужчина влюбился в нее и пара начала жить вместе. Девушка рассказывала, что у ее семьи есть работающие на всей территории Китая инвестиционные проекты, упомянув, в частности, про Мьянму. Именно в этой стране она предложила найти работу своему парню, когда узнала, что он безработный.

В начале февраля пара улетела в Таиланд, Хуан ничего не сказал об этом своей семье — родные узнали о поездке из публикаций в соцсетях. Затем они отправились на границу Таиланда с Мьянмой — там у мужчины отобрал телефон и паспорт вооруженный человек. Позже Хуан все же смог отправить сигнал с просьбой о помощи, но семья смогла лишь заявить об этом в китайскую полицию.

Мужчину доставили в принадлежащий мошенникам комплекс и пытались обучить обманывать людей. Хуан работал по 16-20 часов в день, но у него не получалось убеждать потенциальных жертв — из-за этого его избивали железной палкой, удары приходились и на уши. Из-за побоев мужчина оглох и потерял более 10 килограмм веса.

Семье Хуана удалось договориться о выкупе, его бывшую девушку арестовали после того, как он вернулся в Китай в июне 2025 года. Полиция считает дело Чжоу сложным, поскольку ее сотрудникам приходится собирать доказательства совершения преступления на территории другой страны.

