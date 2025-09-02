EN
EN
Криминал

СМИ: российских военных обвинили в изнасиловании школьниц

2 минуты чтения 17:23

Двух российских военных обвинили в изнасиловании школьниц 14 и 15 лет. Это случилось в одном из сел оккупированной части Запорожской области в конце июня. Об инциденте сообщает «Верстка» со ссылкой на заявления родственников школьниц и источники в местной полиции.

По данным издания, речь идет о военнослужащих 38-й бригады — Солтане Гасанове и Джанибеке Джанбуршиеве. По признанию самих школьниц, мужчины познакомились с ними на улице — во время прогулки по селу рядом с девочками остановилась гражданская машина с военными. Они предложили «выпить» и отвезли школьниц в заброшенный дом на окраине. Там, по словам потерпевших, Солтан Гасанов изнасиловал одну из девочек.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

Через неделю, по информации «Верстки», подростки вновь встретились с военными с целью «отомстить». Но на этот раз, как следует из показаний, Гасанов изнасиловал уже другую девочку, а Джанбуршиев просто находился рядом и не вмешивался. А после произошедшего у одной из школьниц якобы появилась банковская карта, принадлежавшая Гасанову.

Показания жертв изнасилования, как и показания их родственников, в целом сходятся, но есть расхождения в том, что предшествовало инциденту, говорится в публикации. Так, родственница одной из пострадавших сообщила, что девочки общались с военными и раньше. Их якобы познакомила с ними третья подруга, которая к 15 годам уже дважды беременела предположительно от российских военнослужащих.

По данным издания, Гасанов и Джанбуршиев были задержаны, однако вскоре отпущены после допросов. Их нынешний статус в деле неизвестен. Гасанов утверждает, что сотрудничает со следствием и настаивает, будто подростки соврали о своем возрасте и согласились на все добровольно. Девочки продолжают настаивать на другой версии событий.

Мужчина с «добрым лицом»
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
Криминал28 минут чтения

«Верстка» отмечает, что в прифронтовых районах Запорожской области подростки и военные знакомятся в чатах знакомств и через специальные приложения. Так, в одном из телеграм-чатов девушки получают десятки сообщений от военных с предложениями «встретиться» или «оплатить каприз». Жители и школьники, с которыми беседовали журналисты, сообщают, что чаще всего контакты происходят через функцию «люди рядом» в Telegram или через приложение «Дайвинчик». Некоторые военные, по словам собеседниц издания, приходят на встречи в гражданской одежде, чтобы скрыть личность.

