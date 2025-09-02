Зумеры стали добавлять в пиво лед

У представителей поколения Z появился новый тренд: они стали добавлять в пиво кубики льда. При этом более старшие поколения воспринимают такой способ употребления пива как вандализм, передает The Times.
Как пишет издание, летом более четверти молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет добавляют в пиво лед. Чаще всего они делают это, когда пьют лагер, но иногда добавляют кубики в эль. При этом The Times отмечает, что доля таких людей могла бы быть еще больше, если бы они не сталкивались с давлением окружающих.
Так, согласно опросу компании LG Electronics, в котором поучаствовали две тысячи жителей Великобритании, каждый десятый респондент хотел бы пить пиво со льдом, но не делает этого, поскольку стесняется попросить лед. 20% опрошенных признались, что просьба принести лед к пиву вызывала негативную реакцию со стороны их друзей, родственников и работников баров.
Кроме того, опрос показал, что более трети зумеров добавляют лед в красное вино, тогда как среди посетителей баров так делают только 10%. Эксперты считают, что британская молодежь позаимствовала этот тренд в Евросоюзе, в частности на юге Франции, где местные заведения часто добавляют лед в напитки, чтобы они оставались холодными в летнюю жару.
При этом Фил Инзани, владелец бара в центре Лондона, предположил, что тенденция добавлять лед в пиво исчезнет с завершением лета и приходом более прохладной погоды. По его словам, главный тренд, который сейчас наблюдается среди молодежи, — снижение продаж алкоголя.
Ранее количество льда в напитках назвали культурным отличием Европы и США, обусловленным историческим контекстом. Так, американцы привыкли употреблять охлажденные напитки, в то время как европейцы и жители азиатских стран нередко пьют напитки комнатной температуры, даже если на улице очень жарко.