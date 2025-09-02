Мужчина приставал к девушкам и угрожал ножом вмешавшимся прохожим

В Подмосковье силовики задержали мужчину, который преследовал отказавших ему в знакомстве девушек и угрожал ножом заступившимся за них прохожим. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на представителей Главного управления Росгвардии по Московской области.

Как сообщается, мужчина, чье имя не называется, попытался познакомиться с двумя девушками, но получил отказ. После этого он стал преследовать их, настаивая на знакомстве. В происходящее вмешались случайные прохожие, которые сделали ему замечание. В ответ мужчина стал вести себя агрессивно, а затем достал нож и стал угрожать им защитникам женщин.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами» Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи Мир 8 минут чтения

Свидетели происходящего вызвали силовиков, а агрессивный мужчина попытался скрыться. Тем не менее прибывшему по вызову наряду Росгвардии удалось его разыскать.

«Получив приметы нарушителя, сотрудники вневедомственной охраны приступили к розыску. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Помимо ножа у мужчины так же был обнаружен газовый баллончик. Подозреваемый передан полиции для дальнейшего разбирательства», — цитирует телеграм-канал сообщение Росгвардии Подмосковья.

Катастрофа на Тянь-Шане Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу Общество 16 минут чтения

В конце июля стало известно о нападении на девушку в Москве. Пострадавшую зовут Наргис, в своих сетях она рассказала, что 18 июля возле ТЦ «Киевский». к ней подошел незнакомый мужчина и предложил познакомиться, попросив ее номер телефона. Девушка вежливо отказалась, на что незнакомец дождался пока она отвернется и ударил ее ногой в спину.