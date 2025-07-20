Мужчина пнул девушку за отказ познакомиться в Москве

Следственный комитет начал проверку по факту нападения мужчины на девушку в центре Москвы. По данным столичного СК, незнакомец ударил девушку за отказ познакомиться с ним.

Пострадавшую зовут Наргис. В своем инстаграме девушка рассказала, что инцидент произошел 18 июля возле ТЦ «Киевский», недалеко от Киевского вокзала и входа на одноименную станцию метро. По ее словам, в тот день незнакомый мужчина подошел к ней с предложением о знакомстве и попросил ее номер телефона. Однако, после вежливого отказа и просьбы отойти, мужчина резко ударил ее ногой в спину.

В тот момент девушка достала смартфон и стала снимать агрессора на камеру. Увидев съемку, мужчина стал убегать, а затем и вовсе скрылся. После случившегося пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

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Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что сейчас в соцсетях девушку травят — ей поступают угрозы и оскорбления со стороны мужчин, которые защищают напавшего на нее незнакомца. Среди прочих сообщений Наргис пишут в комментариях и личный сообщениях, что она «выглядит как проститутка», «сука сделала из мухи слона» и «тарелочница». Другой пользователь написал ей: «шкура, тебя убьют». Кроме того, комментаторы предлагают «судить ее за провокацию» и «добавить хай кик». Девушка заявила, что передаст все оскорбительные комментарии в органы.

В июне жительницы Москвы стали массово жаловаться на домогательства и нападения незнакомцев в центре города. Они утверждали, что мужчины подбегали к ним, хватали за ягодицы и предлагали «пойти потрахаться».

Позже выяснилось, что за этим стоит скандально известный коуч по пикапу Алекс Лесли, который называет себя «гуру секса». В своем телеграм-канале он призывает мужчин домогаться незнакомых девушек на улице.

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После огласки в СМИ и жалоб нескольких пострадавших в полицию на Лесли возбудили дело о склонении к изнасилованию. Сам он в настоящее время находится за пределами России. РИА «Новости» со ссылкой на силовиков сообщало, что Лесли живет в Польше, откуда продолжает рекламировать свои услуги.