СМИ показали первое за три года обращение Януковича

РИА «Новости» вложило ролик, в котором бывший президент Украины Виктор Янукович поддержал высказывание Владимира Путина на саммите ШОС в Китае о том, что потенциальное вступление Украины в НАТО и поддержка западными странами Евромайдана послужили одними из главных причин для начала войны в 2014 году.

В своем обращении Янукович заявил, что во время нахождения у власти он «целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом», а конечной целью его деятельности было вступление Украины в ЕС. При этом экс-президент обвинил европейских партнеров в «некорректном» поведении и в том, что они «проявляли высокомерность» и не понимали всю сложность экономической ситуации в Украине.

«Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к Гражданской войне», — заявил Янукович.

Предыдущее обращение Януковича, адресованное украинцам, появилось в июле 2022 года. Тогда он заявил, что нынешние власти Украины проводят вредную информационную политику, а само руководство страны назвал «неопытным и авантюристичным».

После начала полномасштабной войны Янукович также обратился к украинцам и президенту страны Владимиру Зеленскому — эта часть обращения была написана на украинском языке. Янукович предположил, что Зеленский хочет стать героем, и заявил, что героизм не заключается в войне «до последнего украинца». Экс-президент посоветовал Зеленскому «остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения» и процитировал Евангелие от Матфея.

«Агентство» считает, что появление Януковича в медиапространстве после долгого перерыва может говорить о том, что Кремль считает важной поездкой визит Путина в Китай. Ранее на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) он рассказал собственную версию начала войны в Украине.





