EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ показали первое за три года обращение Януковича

2 минуты чтения 18:48

РИА «Новости» вложило ролик, в котором бывший президент Украины Виктор Янукович поддержал высказывание Владимира Путина на саммите ШОС в Китае о том, что потенциальное вступление Украины в НАТО и поддержка западными странами Евромайдана послужили одними из главных причин для начала войны в 2014 году.

В своем обращении Янукович заявил, что во время нахождения у власти он «целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом», а конечной целью его деятельности было вступление Украины в ЕС. При этом экс-президент обвинил европейских партнеров в «некорректном» поведении и в том, что они «проявляли высокомерность» и не понимали всю сложность экономической ситуации в Украине.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

«Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к Гражданской войне», — заявил Янукович.

Предыдущее обращение Януковича, адресованное украинцам, появилось в июле 2022 года. Тогда он заявил, что нынешние власти Украины проводят вредную информационную политику, а само руководство страны назвал «неопытным и авантюристичным».

После начала полномасштабной войны Янукович также обратился к украинцам и президенту страны Владимиру Зеленскому — эта часть обращения была написана на украинском языке. Янукович предположил, что Зеленский хочет стать героем, и заявил, что героизм не заключается в войне «до последнего украинца». Экс-президент посоветовал Зеленскому «остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения» и процитировал Евангелие от Матфея.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

«Агентство» считает, что появление Януковича в медиапространстве после долгого перерыва может говорить о том, что Кремль считает важной поездкой визит Путина в Китай. Ранее на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) он рассказал собственную версию начала войны в Украине.


Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Эксперт назвала лучшие женские духи
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Эксперт назвала лучшие женские духи
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра