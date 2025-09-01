Канцлер Германии готовится к затяжной войне в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц в воскресном интервью телеканалу ZDF сказал, что он морально готовится к затяжной войне в Украине. При этом он не уточнил будет ли Берлин направлять миротворческие войска в случае заключения соглашения о прекращении огня.

«Я морально готовлюсь к тому, что эта война может затянуться надолго. Мы стараемся положить ей конец как можно скорее, но, конечно, не ценой капитуляции Украины», — цитирует Мерца издание Politico.

На вопрос о гарантиях безопасности, призванных защитить Украину от нового нападения России в случае заключения мирного соглашения, Мерц ответил, что «главным приоритетом является поддержка украинской армии, чтобы она могла защищать страну в долгосрочной перспективе».

На прошлой неделе канцлер Германии усомнился в том, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится. Тогда он подчеркнул, что ситуация очень изменилась с тех пор, как Путин и президент США Дональд Трамп договорились о проведении этой встречи. Это произошло после атаки России на Украину 28 августа.

Кроме того, Мерц скептически высказался о попытках президента США Дональда Трампа заключить мир с Путиным. «Я хотел бы, чтобы Соединенные Штаты Америки работали с нами над решением этой проблемы как можно дольше. Дипломатия — это не просто щелчок выключателя, и все снова будет хорошо. Это длительный процесс», — заявил немецкий канцлер.

Ранее Трамп неоднократно говорил, что планирует добиться проведения встречи между Путиным и Зеленским, подчеркивая при этом, что переговоры о будущем саммите идут тяжело.