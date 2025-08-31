Названы самые счастливые города-миллионники в России

Жители Юга России и Поволжья оказались счастливее москвичей и петербуржцев, несмотря на меньшие зарплаты. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, пишет РБК.

Опрос, в котором приняли участие более 10 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны, проводился с 21 июля по 22 августа 2025 года. Всего 10 тысяч респондентов приняли участие в опросе населения городов-миллионников и 1,6 тысячи — в общем опросе. Согласно результатам, в среднем по России показатель удовлетворенности жизнью составил 6,18 балла из 10.

Раньше трава была зеленее Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет? Общество 6 минут чтения

Больше всего довольны жизнью оказались жители Самары (6,75), Ростова-на-Дону (6,70) и Краснодара (6,48). В Москве и Санкт-Петербурге, где зафиксированы одни из самых высоких средних доходов по стране, уровень удовлетворенности оказался заметно ниже — 5,81 и 5,85 соответственно, почти наравне с Челябинском (5,58), Омском (5,59) и Волгоградом (5,71).

Аналитики также выяснили, как на степень удовлетворенности жизнью влияют пол, возраст, образование, семейный статус, наличие работы и размер заработной платы. Для этого они опросили более 10 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Так, мужчины в среднем оказались менее довольны своей жизнью по сравнению с женщинами — 5,87 балла против 6,44. Существенная разница наблюдается и в зависимости от семейного статуса. Состоящие в браке респонденты оценили свою удовлетворенность жизнью значительно выше, чем одинокие — 6,38 против 5,19 балла. Похожую тенденцию аналитики выявили и у родителей: среди респондентов с детьми уровень удовлетворенности составил 6,14 балла, без детей — 5,33.

Среди возрастных категорий самыми счастливыми оказались представители поколения Z (6,53). Опрос также показал, что россияне со средним профессиональным образованием удовлетворены своей жизнью больше, чем выпускники вузов (6,24 против 5,98 балла).

Я уехал из Украины в Чехию За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию Общество 9 минут чтения

Согласно опросу, трудоустроенные респонденты в целом чувствуют себя счастливее безработных — 6,46 и 5,76 балла соответственно. При этом уровень удовлетворенности варьируется и в зависимости от дохода. Так, среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, он составил 6,05 балла, а у тех, чья зарплата находится в пределах 50–100 тысяч рублей — 5,84 балла. Наивысший показатель — 6,37 — зафиксирован среди россиян с доходом выше 100 тысяч рублей.

Ранее провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и выяснил, что россиянам нужно около 227 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Это в 2,5 раза выше средней заработной платы по всей стране.