EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы самые счастливые города-миллионники в России

2 минуты чтения 11:32

Жители Юга России и Поволжья оказались счастливее москвичей и петербуржцев, несмотря на меньшие зарплаты. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, пишет РБК.

Опрос, в котором приняли участие более 10 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны, проводился с 21 июля по 22 августа 2025 года. Всего 10 тысяч респондентов приняли участие в опросе населения городов-миллионников и 1,6 тысячи — в общем опросе. Согласно результатам, в среднем по России показатель удовлетворенности жизнью составил 6,18 балла из 10.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Больше всего довольны жизнью оказались жители Самары (6,75), Ростова-на-Дону (6,70) и Краснодара (6,48). В Москве и Санкт-Петербурге, где зафиксированы одни из самых высоких средних доходов по стране, уровень удовлетворенности оказался заметно ниже — 5,81 и 5,85 соответственно, почти наравне с Челябинском (5,58), Омском (5,59) и Волгоградом (5,71).

Аналитики также выяснили, как на степень удовлетворенности жизнью влияют пол, возраст, образование, семейный статус, наличие работы и размер заработной платы. Для этого они опросили более 10 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Так, мужчины в среднем оказались менее довольны своей жизнью по сравнению с женщинами — 5,87 балла против 6,44. Существенная разница наблюдается и в зависимости от семейного статуса. Состоящие в браке респонденты оценили свою удовлетворенность жизнью значительно выше, чем одинокие — 6,38 против 5,19 балла. Похожую тенденцию аналитики выявили и у родителей: среди респондентов с детьми уровень удовлетворенности составил 6,14 балла, без детей — 5,33.

Среди возрастных категорий самыми счастливыми оказались представители поколения Z (6,53). Опрос также показал, что россияне со средним профессиональным образованием удовлетворены своей жизнью больше, чем выпускники вузов (6,24 против 5,98 балла).

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Согласно опросу, трудоустроенные респонденты в целом чувствуют себя счастливее безработных — 6,46 и 5,76 балла соответственно. При этом уровень удовлетворенности варьируется и в зависимости от дохода. Так, среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, он составил 6,05 балла, а у тех, чья зарплата находится в пределах 50–100 тысяч рублей — 5,84 балла. Наивысший показатель — 6,37 — зафиксирован среди россиян с доходом выше 100 тысяч рублей.

Ранее провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и выяснил, что россиянам нужно около 227 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Это в 2,5 раза выше средней заработной платы по всей стране.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра