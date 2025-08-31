Пять человек погибли из-за отравления разливным алкоголем в России

В городе Балахны пять человек насмерть отравились суррогатным алкоголем, сообщает Следственный комитет Нижегородской области. В ночь на 31 августа один мужчина умер в квартире дома на улице Чапаева, а трое мужчин и одна женщина попали в городскую больницу, но спасти их не удалось.

По данным связанного с силовиками телеграм-канала Ni Mash, все пятеро погибших проживали в одном общежитии, им было от 31 до 67 лет, при этом двое из них — муж и жена. Mash утверждает, что они купили самогон в магазине разливных напитков рядом с общежитием, чтобы отпраздновать День города.

Телеграм-канал пишет, что компания начала пить алкоголь из бутылок без этикеток в пятницу. Два человека тогда почувствовали себя плохо, но не обратились за медицинской помощью сразу. Первый человек умер в квартире вечером в субботу, его жена — через час в больницы города Балахны. В воскресенье еще один мужчина умер в общежитии, а еще двое — в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 Уголовного кодекса). Они планируют определить точный вид алкоголя и найти его производителя. Если в этом деле появятся подозреваемые, им будет грозить до 10 лет колонии.

Ранее в поселке федерального подчинения Сириус в городе Сочи СК обвинил двух местных жительниц в производстве отравленного алкоголя, от которого погибли не менее 10 человек. По версии следствия, 30-летняя женщина и ее 71-летняя напарница продавали опасный алкоголь под видом домашнего вина и чачи. Суд отправил этих женщин под арест на время расследования.