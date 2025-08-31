СМИ: Евросоюз может отказаться от единогласного принятия решений из-за прокремлевской позиции Венгрии

Евросоюз обсудит возможность принятия решений по вопросам внешней политики на основе квалифицированного большинства, а не единогласного одобрения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, который распространили среди стран-участников блока перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС, которая прошла в субботу в Копенгагене.

Чиновники задумались о новом механизме принятия решений из-за позиции Венгрии, которая в последние годы отказывалась голосовать за действия в поддержку Украины и против России. Например, в пятницу Венгрия отказалась осудить российские удары по Киеву, в результате которых погибли 25 человек и было повреждено здание представительства Евросоюза.

Также глава европейской дипломатии Кая Каллас в пятницу заявила, что Венгрия продолжает блокировать Европейский фонд мира. Эти деньги предназначены для компенсации государствам — членам ЕС расходов на переданные Украине американские вооружения.

В документе о переходе к новой системе принятия решений перечислено несколько вариантов, пишет Bloomberg. Например, Европейский совет может решить, что для решений по определенным категориям вопросов для принятия решения достаточно квалифицированного большинства голосов. Издание не уточняет, какой именно порог голосов нужно будет преодолеть для принятия решения при таком сценарии.

Авторами документа выступили представители десятка стран Евросоюза. Они подчеркнули, что единство останется основной блока, а у всех государств-участников останется «страховочная сеть».

В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что его страна может выйти из Евросоюза, если членство перестанет приносить его стране выгоду. Он утверждает, что ЕС превратился из экономического союза в «политический проект», навязывающий странам участие в войне и отказ от традиционных ценностей.