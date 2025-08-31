EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

СМИ: Евросоюз может отказаться от единогласного принятия решений из-за прокремлевской позиции Венгрии

2 минуты чтения 01:24

Евросоюз обсудит возможность принятия решений по вопросам внешней политики на основе квалифицированного большинства, а не единогласного одобрения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, который распространили среди стран-участников блока перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС, которая прошла в субботу в Копенгагене.

Чиновники задумались о новом механизме принятия решений из-за позиции Венгрии, которая в последние годы отказывалась голосовать за действия в поддержку Украины и против России. Например, в пятницу Венгрия отказалась осудить российские удары по Киеву, в результате которых погибли 25 человек и было повреждено здание представительства Евросоюза.

Одинокий диктатор Европы
Одинокий диктатор Европы
Дружба с Путиным превратила Венгрию в главного изгоя ЕС. Как ей удается мешать всему Западу?
Общество8 минут чтения

Также глава европейской дипломатии Кая Каллас в пятницу заявила, что Венгрия продолжает блокировать Европейский фонд мира. Эти деньги предназначены для компенсации государствам — членам ЕС расходов на переданные Украине американские вооружения.

В документе о переходе к новой системе принятия решений перечислено несколько вариантов, пишет Bloomberg. Например, Европейский совет может решить, что для решений по определенным категориям вопросов для принятия решения достаточно квалифицированного большинства голосов. Издание не уточняет, какой именно порог голосов нужно будет преодолеть для принятия решения при таком сценарии.

Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
Мир19 минут чтения

Авторами документа выступили представители десятка стран Евросоюза. Они подчеркнули, что единство останется основной блока, а у всех государств-участников останется «страховочная сеть».

В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что его страна может выйти из Евросоюза, если членство перестанет приносить его стране выгоду. Он утверждает, что ЕС превратился из экономического союза в «политический проект», навязывающий странам участие в войне и отказ от традиционных ценностей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра