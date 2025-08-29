EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: ЕС может создать новый орган для распоряжения замороженными активами России

2 минуты чтения 11:29

Европейская комиссия начала разрабатывать план передачи Украине почти 200 миллиардов евро из замороженных российских активов для восстановления страны после окончания войны. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных официальных лиц.

По из словам, Брюссель проверяет готовность европейских стран к переводу этих активов в более рискованные инвестиции, которые могут приносить больший доход Украине и одновременно усиливать давление на Россию, продолжающую боевые действия. Отмечается, что сторонники этой инициативы также рассматривают ее как возможный шаг к полной конфискации активов и их передаче Украине в качестве наказания за отказ России выплачивать репарации.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

«Мы продвигаем работу над замороженными российскими активами в целях поддержки обороны и восстановления Украины», — заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Politico назвали это заявление «самым жестким» высказыванием фон дер Ляйен по этой теме на сегодняшний день.

По данным издания, министры иностранных дел стран ЕС впервые обсудят эту инициативу на неформальной встрече в Копенгагене 30 августа. Отмечается, что использование российских средств не подразумевает немедленную конфискацию активов, против которой большинство стран ЕС выступает из-за финансовых и юридических проблем. Согласно подготовительной записке, с которой ознакомилось издание, чиновники должны будут обсудить «дальнейшие варианты использования доходов от замороженных российских суверенных активов».

«Мы слышим, что сейчас труднее привлекать средства [из национальных бюджетов или бюджета ЕС]. Но у нас есть эти активы, и логичный вопрос — как мы можем использовать их и почему до сих пор этого не сделали», — задалась вопросом заместитель госсекретаря по правовым и консульским вопросам МИД Эстонии Керли Вески.  

Издание напомнило, что прибалтийские страны, граничащие с Россией, давно требуют полной конфискации российских активов в рамках ЕС. Однако с этой идеей не согласны в некоторых странах Западной Европы. В частности, речь идет о Бельгии,  где находится Euroclear — финансовая организация, в которой размещена основная часть российских активов, что создает серьезные юридические и финансовые риски.

В качестве компромисса в 2024 году страны «большой семерки» договорились направить Украине 45 миллиардов евро прибыли от инвестирования российских активов, не затрагивая сами активы. При этом доля ЕС в размере 18 миллиардов евро будет полностью выплачена до конца года, что вынудило страны найти дополнительные источники дохода в сжатые сроки.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

В обход этих ограничений юристы Еврокомиссии стали рассматривать возможность создания «специального целевого фонда», поддерживаемого рядом стран ЕС и, возможно, некоторыми другими иностранными государствами. Чиновники сравнили новый фонд с Европейским стабилизационным механизмом (ЕСМ) — фондом помощи странам еврозоны, созданным вне рамок договоров ЕС.

Такая структура, как отмечает издание, даст ЕС больше контроля над передачей активов Украине в нужный момент. По действующим правилам одна страна может  фактически вернуть активы России, наложив вето на продление санкций. Перевод активов в новый орган, где, возможно, не потребуется единогласного решения, позволил бы нейтрализовать такую угрозу, пишет Politico.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы