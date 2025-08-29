СМИ: ЕС может создать новый орган для распоряжения замороженными активами России

Европейская комиссия начала разрабатывать план передачи Украине почти 200 миллиардов евро из замороженных российских активов для восстановления страны после окончания войны. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных официальных лиц.

По из словам, Брюссель проверяет готовность европейских стран к переводу этих активов в более рискованные инвестиции, которые могут приносить больший доход Украине и одновременно усиливать давление на Россию, продолжающую боевые действия. Отмечается, что сторонники этой инициативы также рассматривают ее как возможный шаг к полной конфискации активов и их передаче Украине в качестве наказания за отказ России выплачивать репарации.

«Мы продвигаем работу над замороженными российскими активами в целях поддержки обороны и восстановления Украины», — заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Politico назвали это заявление «самым жестким» высказыванием фон дер Ляйен по этой теме на сегодняшний день.

По данным издания, министры иностранных дел стран ЕС впервые обсудят эту инициативу на неформальной встрече в Копенгагене 30 августа. Отмечается, что использование российских средств не подразумевает немедленную конфискацию активов, против которой большинство стран ЕС выступает из-за финансовых и юридических проблем. Согласно подготовительной записке, с которой ознакомилось издание, чиновники должны будут обсудить «дальнейшие варианты использования доходов от замороженных российских суверенных активов».

«Мы слышим, что сейчас труднее привлекать средства [из национальных бюджетов или бюджета ЕС]. Но у нас есть эти активы, и логичный вопрос — как мы можем использовать их и почему до сих пор этого не сделали», — задалась вопросом заместитель госсекретаря по правовым и консульским вопросам МИД Эстонии Керли Вески.

Издание напомнило, что прибалтийские страны, граничащие с Россией, давно требуют полной конфискации российских активов в рамках ЕС. Однако с этой идеей не согласны в некоторых странах Западной Европы. В частности, речь идет о Бельгии, где находится Euroclear — финансовая организация, в которой размещена основная часть российских активов, что создает серьезные юридические и финансовые риски.

В качестве компромисса в 2024 году страны «большой семерки» договорились направить Украине 45 миллиардов евро прибыли от инвестирования российских активов, не затрагивая сами активы. При этом доля ЕС в размере 18 миллиардов евро будет полностью выплачена до конца года, что вынудило страны найти дополнительные источники дохода в сжатые сроки.

В обход этих ограничений юристы Еврокомиссии стали рассматривать возможность создания «специального целевого фонда», поддерживаемого рядом стран ЕС и, возможно, некоторыми другими иностранными государствами. Чиновники сравнили новый фонд с Европейским стабилизационным механизмом (ЕСМ) — фондом помощи странам еврозоны, созданным вне рамок договоров ЕС.

Такая структура, как отмечает издание, даст ЕС больше контроля над передачей активов Украине в нужный момент. По действующим правилам одна страна может фактически вернуть активы России, наложив вето на продление санкций. Перевод активов в новый орган, где, возможно, не потребуется единогласного решения, позволил бы нейтрализовать такую угрозу, пишет Politico.