СМИ: переговорщик Трампа отказывался от консультаций экспертов перед поездками к Путину

Спецпредставитель президента США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф отказывался от консультаций с союзниками Соединенных Штатов и экспертами по России перед встречами с Владимиром Путиным в Кремле, сообщает Politico со ссылкой на семь источников. Двое из них заявили, что бывший девелопер Уиткофф ошибочно воспринимает войну в Украине как «земельный спор».

Уиткофф был неподготовленным и неинформированным во время некоторых встреч с Путиным, сказали семь собеседников издания. Некоторые источники отметили, что война в Украине сложнее, чем кажется посланнику Дональда Трампа.

«Его неопытность бросается в глаза. Очевидно, он влияет на президента, но возникла некоторая путаница в отношении того, что было сказано и согласовано», — сказал чиновник, знакомый с ходом переговоров.

При этом высокопоставленный представитель администрации президента США отметил, что Уиткофф добился «исторической двусторонней встречи» Трампа и Путина, а после — встречи Трампа и европейских лидеров.

Весной NBC News и New York Post со ссылкой на источники заявили, что Уиткофф во время трех поездок к Путину не пользовался услугами американских переводчиков, полагаясь на их кремлевских коллег. «Если они [российские чиновники] говорят друг с другом по-русски, он не понимает, что они говорят», — сказал собеседник NBC.

Высокопоставленный чиновник из администрации Трампа сказал Politico, что теперь Уиткофф участвует в официальных встречах вместе с переводчиком Госдепартамента США. По данным источника издания, он летает в Москву на собственном самолете, его сопровождают руководитель аппарата, переводчик и сотрудники службы безопасности. При этом эксперты по России в поездках не участвуют.