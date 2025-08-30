EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: переговорщик Трампа отказывался от консультаций экспертов перед поездками к Путину

2 минуты чтения 17:29 | Обновлено: 17:31

Спецпредставитель президента США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф отказывался от консультаций с союзниками Соединенных Штатов и экспертами по России перед встречами с Владимиром Путиным в Кремле, сообщает Politico со ссылкой на семь источников. Двое из них заявили, что бывший девелопер Уиткофф ошибочно воспринимает войну в Украине как «земельный спор».

Уиткофф был неподготовленным и неинформированным во время некоторых встреч с Путиным, сказали семь собеседников издания. Некоторые источники отметили, что война в Украине сложнее, чем кажется посланнику Дональда Трампа.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

«Его неопытность бросается в глаза. Очевидно, он влияет на президента, но возникла некоторая путаница в отношении того, что было сказано и согласовано», — сказал чиновник, знакомый с ходом переговоров.

При этом высокопоставленный представитель администрации президента США отметил, что Уиткофф добился «исторической двусторонней встречи» Трампа и Путина, а после — встречи Трампа и европейских лидеров.

«Орский Чикатило» и убийца-монах
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
Криминал18 минут чтения

Весной NBC News и New York Post со ссылкой на источники заявили, что Уиткофф во время трех поездок к Путину не пользовался услугами американских переводчиков, полагаясь на их кремлевских коллег. «Если они [российские чиновники] говорят друг с другом по-русски, он не понимает, что они говорят», — сказал собеседник NBC.

Высокопоставленный чиновник из администрации Трампа сказал Politico, что теперь Уиткофф участвует в официальных встречах вместе с переводчиком Госдепартамента США. По данным источника издания, он летает в Москву на собственном самолете, его сопровождают руководитель аппарата, переводчик и сотрудники службы безопасности. При этом эксперты по России в поездках не участвуют.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы