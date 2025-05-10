СМИ: переговорщик Трампа полагался на кремлевских переводчиков на встречах с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не пользуется услугами американских переводчиков во время встреч с Владимиром Путиным, сообщили NBC News и New York Post.
По словам западного чиновника, на переговорах с Путиным 11 февраля и 13 марта в Москве и 11 апреля в Санкт-Петербурге Уиткофф узнавал информацию от переводчиков с российской стороны. «Если они говорят друг с другом по-русски, он не понимает, что они говорят», — сказал собеседник NBC News. Издание New York Post также со ссылкой на «многочисленные источники» подтвердило, что Уиткофф не пользуется американским переводчиком, тем самым нарушая устоявшуюся дипломатическую процедуру.
На встрече в Кремле 25 апреля Уиткофф пришел один на встречу с Путиным, его советником Юрием Ушаковым и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, пишет NBC со ссылкой на видео встречи. Одну из женщин на своей стороне стола Уиткофф поприветствовал словами: «Переводчик? Из посольства? Хорошо».
Бывший посол США в России Майкл Макфол, знающий русский язык, отметил, что использовать кремлевского переводчика — «плохая идея», которая ставит Уиткоффа «в невыгодное положение».
«Я говорю по-русски и слушал переводчиков из Кремля и переводчиков из США на одной и той же встрече, и язык никогда не бывает одинаковым. Присутствие американского переводчика также гарантирует более точный письменный отчет о встрече для остальных членов правительства, известный как меморандум беседы или “мемком”. В конце каждой встречи, на которой я присутствовал, я допрашивал переводчика, чтобы убедиться, что мы все правильно услышали, чтобы “мемком” был абсолютно точным. Вы не можете сделать это, используя российского чиновника», — вспомнил Макфол свои переговоры с российскими чиновниками.
Макфол подчеркнул, что отсутствие точных записей о встрече может затруднить работу других членов администрации Трампа, которые работают над перемирием в Украине, таких как госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.