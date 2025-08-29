EN
Криминал

Женщина пригласила подростка к себе домой и взяла ее в секс-рабство

2 минуты чтения 21:12 | Обновлено: 21:14

Пресс-служба омбудсмена Кыргызстана рассказала подробности о расследовании дела о вовлечении в сексуализированную эксплуатацию 15-летней девушки из Бишкека, пишет местное СМИ «АКИpress».

К омбудсмену обратилась мать пострадавшего подростка — она рассказала, что в 2024 году ее дочь ушла из дома и пропала. Девушка согласилась на предложение своей знакомой пожить вместе ней, поверив в обещание о финансовой поддержке. Однако вскоре от подростка потребовали заплатить 20 тысяч сомов (около 230 долларов) за проживание и еду. Денег у нее не оказалось и девушку заставили «отработать долг».

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

Подростка «передали» другой женщине, которая отобрала у нее телефон, избивала, заставляла принимать наркотики и сексуализированно эксплуатировала, сообщают журналисты. При этом обе сообщницы знали, что девушка не достигла совершеннолетия.

Сексуализированное насилие над девушкой происходило в квартире жилого дома, соседи обратились к хозяйке жилья после того, как подросток попыталась выпрыгнуть из окна шестого этажа. Перед ее приездом девушке удалось покинуть квартиру и попросить помощи у жильцов дома, которые вызвали милицию.

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

В ходе расследования уголовного дела обе подозреваемые признали свою вину и заключили процессуальное соглашение с сотрудниками прокуратуры. Их действия были переквалифицированы на менее тяжкую статью обвинения, одну из них успели приговорить к штрафу без тюремного заключения.

Обсудсмен Джамиля Джаманбаева обратилась в Генеральную прокуратуру страны с жалобой на действия прокуроров — дело было возвращено на доследование. Пресс-служба Джаманбаевой отметила, что она занимается этим вопросом с июня 2025 года, а подростку оказывается медицинская помощь и поддержка в реабилитации. Омбудсмен считает, что сотрудники не имели права переквалифицировать статью обвинения, а заключение соглашения с обвиняемыми называет необоснованным.

