В Турции рассказали о предложенных Россией «уступках» по вопросу украинских территорий

Глава турецкого МИДа Хакан Фидан рассказал местным СМИ, что Россия пошла на уступки, смягчив свои территориальные требования к Украине в рамках будущего мирного соглашения. По его словам, изначально Москва требовала от Киева передачи под свой контроль всей территории четырех аннексированных Россией украинских регионов — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — в их административных границах. Однако затем Кремль отказался от части требований.

«[Они] согласны оставаться на линии соприкосновения, за исключением одного района. Как вы знаете, Донбасс разделен на две части — Луганскую и Донецкую области. В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче [России] оставшихся [под контролем Украины] 25-30% территории Донецкой области и сохранении контроля над Запорожской и Херсонской областями в пределах линий соприкосновения», — цитирует министра турецкое издание Haberler.

При этом Фидан считает, что предложение Москвы и ее согласие подтвердить договор гарантиями безопасности создает «поистине великолепную основу в виде рамочного соглашения».

Ранее Reuters, ссылаясь на близкие к Кремлю источники, сообщало, что Владимир Путин потребовал от украинских властей передать под контроль Москвы всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины. В обмен Россия предложила вывести свои войска из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины, заморозить линию фронта и отказаться от претензий на те части Запорожской и Херсонской областей, которые она не смогла захватить.

Кроме того, Путин, по данным агентства, назвал условиями заключения соглашения отказ Киева от намерения вступить в НАТО, ограничение численности и вооружений ВСУ, а также обязательство не размещать на своей территории военных из других стран. При этом официально Москва этих требований не озвучивала.

В конце марта этого года Путин заявил, что российские военные контролируют 99% Луганской области. В конце июня назначенный Россией главой оккупационной администрации региона Леонид Пасечник, сообщил об установлении полного контроля над территорией региона. Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российская армия, как утверждалось, заняла более чем на 70%.