Политика

СМИ рассказали об условиях Путина по миру в Украине

2 минуты чтения 13:51

Владимир Путин назвал ключевые условия заключения мирного соглашения с Украиной. Это передача под контроль Москвы 100% территории Донецкой и Луганской областей Украины, отказ Киева от вступления в НАТО, ограничение численности и вооружений ВСУ, а также отсутствие на территории страны иностранных военных. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три близких к Кремлю источника. 

Таким образом позиция Путина исключает все озвученные ранее варианты гарантий безопасности для Украины. Речь, в частности, шла о поставках вооружений и помощи в обучении солдат, размещение военных из стран, которые поддерживают Украину, а также гарантиях схожих с пятой статьей устава НАТО, которая гласит, что нападение на любого из членов альянса должно расцениваться как атака на всех его участников.

В свою очередь, Путин предлагает Киеву заморозить линию фронта и не требовать передачи контроля над недозахваченными частями Запорожской и Херсонской областей, вывести войска из оккупированных частей Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Reuters уточняет, что, по последним западным оценкам, Россия контролирует около 88% территории Донбасса и 73% территории Запорожья и Херсонской области.

При этом издание отмечает, что таким образом требования Путина к мирному соглашению несколько смягчились —в июне 2024 года он требовал передачи России контроля над всей территорией всех четырех аннексированных после Крыма украинских областей.

Президент Владимир Зеленский неоднократно отвергал идею вывода войск с международно признанных украинских территорий в рамках сделки и заявлял, что промышленный регион Донбасса служит крепостью, сдерживающей продвижение России вглубь Украины.

«Если мы говорим о простом отступлении с востока, мы не можем этого сделать», — заявил он журналистам. Зеленский пояснил, что «это вопрос выживания» страны», а также «вопрос самых мощных оборонительных рубежей».

