Российской экономике спрогнозировали техническую рецессию

Главный экономист российской госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач спрогнозировал техническую рецессию в экономике из-за снижения ВВП в течение двух кварталов подряд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на тезисы с выступления Клепача на экспертной дискуссии Столыпинского клуба.

По его словам, сокращение ВВП во втором квартале этого года составит 0,6% по сравнению с первым кварталом. В первом квартале ВВП упал на те же 0,6%, отмечает издание. При этом официально данные об уровне ВВП за второй квартал еще не опубликованы. Ранее Росстат сообщил о замедлении экономического роста в России во втором квартале в сравнении с показателями за тот же период в прошлом году.

В то же время, как пишет РБК, другие эксперты сходятся во мнении, что во втором квартале этого года все же не было снижения ВВП. Так, аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка считают, что за этот период ВВП вырос на 0,4%. В «Ренессанс Капитале», в свою очередь, допустили, что к концу года рост ВВП может смениться снижением.

Ранее о медленном росте российской экономики рассказали аналитики Bloomberg. По их данным, за семь месяцев этого года экономика страны выросла на 1,1%, тогда как до этого Центробанк прогнозировал минимальный рост в 1%. Эксперты издания считают, что с нынешней динамикой к концу года России не удастся достичь даже нижнего порога прогноза.

На прошлой неделе директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган заявил в интервью, что регулятор напротив ожидает роста экономики в 2025 и 2026 годах. В то же время он обратил внимание на трудности, с которыми, по его словам, столкнулись отдельные отрасли.

