Экономика России растет медленнее самых осторожных оценок

Текущий показатель роста российской экономики незначительно превышает нижнюю границу прогноза, сделанного Центральным банком. Аналитики считают, что по итогам 2025 года он окажется еще ниже, пишет Bloomberg.

Журналисты со ссылкой на данные министерства экономического развития России отмечают, что по итогам семи месяцев текущего года экономика России выросла лишь на 1,1%, нижняя граница сделанного Центробанком прогноза по росту в 2025 году составляет 1%.

Аналитики считают, что текущая экономическая динамика свидетельствует о том, что достичь не удастся и показателя в 1%. При этом Центробанк ожидает ускорения темпов роста во второй половине года, что, как отметили опрошенные журналистами эксперты, не согласуется с растущим влиянием жесткой кредитно-денежной политики.

Bloomberg пишет, что чиновники проигнорировали опасения бизнеса, который сигнализировал о слишком высоких расходах на обслуживание кредитов, сохраняя высокий показатель ключевой ставки в 21% до конца июня, одновременно заявляя о выходе экономики из стадии перегрева.

В итоге, по мнению аналитиков, рост ВВП начал заметно замедляться — рост промышленного производства снижается второй месяц подряд, а общий показатель по июлю снизился на 0,6% по сравнению с июнем и составил 0,4%.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляет о высокой инвестиционной активности, но ее слова противоречат результатам бизнес-опросов. Они фиксируют снижение количества инвестиционных проектов на 13% в этом году из-за высоких процентных ставок и падения прибыли.

Экономисты и эксперты считают, что к концу 2025 году российская экономика вырастет менее, чем на 1%. Директор по инвестициям московской компании Astra Asset Management Дмитрий Полевой прогнозирует рост на уровне 0,7%, Минэкономразвития продолжает указывать целевую цифру в 2,5%, министр финансов Антон Силуанов называет цифру роста не менее 1,5%.