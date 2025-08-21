ЦБ спрогнозировал рост экономики России

Центробанк ожидает роста российской экономики в текущем и следующем годах. Об этом в интервью «Российской газете» заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

«В целом по экономике рост продолжится и в этом, и в следующем году. Предварительные данные по росту ВВП за первый квартал 2025 года — плюс 1,4%, а за второй — плюс 1,1%, при прогнозе в 1-2% в целом по году. Ситуация развивается в рамках наших ожиданий, хотя весенний прогноз Минэкономразвития был несколько выше — плюс 2,5%», — сказал он.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть Экономика 9 минут чтения

При этом Ганган добавил, что отдельные отрасли сейчас действительно столкнулись с трудностями. «На ограниченной выборке может казаться, что роста нет. Мы очень внимательно относимся к настроениям бизнеса, каждый месяц опрашиваем порядка 15 тысяч предприятий по всей стране. По этим данным Банк России считает индикатор бизнес-климата», — пояснил он, подчеркнув, что многие отрасли российской экономики чувствуют себя нормально.

Согласно прогнозу ЦБ, рост ВВП России в 2025 году ожидается на уровне на 1-2%, а в 2026 году — 0,5-1,5%. В то же время по нынешнему прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, а в 2026 — на 2,4%.

Первая финансовая пирамида России Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов Экономика 17 минут чтения

«На сегодня наша экономика задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное почти все кадровые ресурсы – сейчас найти новых работников тяжело. Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет «съеден» инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют», — добавил Ганган.

По его словам, для Центробанка очень важно, чтобы у людей повышался уровень жизни. Ганган также отметил, что Банк России делает «все возможное, чтобы инфляция была стабильно низкой и не обесценивала рост доходов» населения.