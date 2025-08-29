Названы самые востребованные профессии в России на ближайшие 10 лет

Агентство стратегических инициатив (АСИ) назвало профессии в ключевых отраслях экономики, спрос на которые будет расти в ближайшие 10 лет. Прогноз, составленный на основе исследований агентства и аналитики Минтруда, опубликовала газета «Ведомости».

Так, в сельском хозяйстве вырастет спрос на агроаналитиков, работающих с данными спутникового и сенсорного мониторинга. Речь идет о сборе информации с датчиков температуры и влажности, а также о работе со спутниковыми снимками. Кроме того, отрасли понадобятся специалисты по управлению автономной техникой и, в частности, сельскохозяйственными дронами. Применение этих технологий, как утверждается, , позволит эффективнее использовать ресурсы и повысить производительность агропредприятий.

В энергетике, по прогнозу АСИ, будут востребованы инженеры по проектированию и обслуживанию энергосистем. Спрос на них, по мнению аналитиков организации, будет обусловлен растущей ролью в отрасли умных сетей и возобновляемых источников энергии.

В промышленности наиболее востребованной специализацией, как утверждают в АСИ, станет управление роботизированными комплексами. При этом, по данным агентства, на фоне цифровизации и модернизации во всех секторах будут востребованы специалисты по кибербезопасности и искусственному интеллекту.

В строительстве уже растет спрос на специалистов, способных оценивать проектные решения с точки зрения их влияния на экологию В частности, речь идет о снижении углеродного следа и применении зеленых стандартов.

Согласно прогнозу Минтруда, к 2029 году самыми востребованными окажутся специалисты в сфере обрабатывающей промышленности, логистики и складского хозяйства. А спрос на кадры в торговле, государственном управлении, сферах недвижимости и культуры, а также в спорте, финансовом и страховом секторах, будет снижаться.

В первом полугодии текущего года, по данным сервиса по поиску работы Headhunter, самыми востребованными специалистами в России оказались продавцы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также водители.