В Турции убили двух россиянок. В районе курортного города Бодрум нашли тела двух женщин — матери и дочери. Об этом сообщают Haberturk и CNN Turk.

По информации изданий, тела были завернуты в простыни, связаны веревками и находились на крутом склоне возле дороги, которая ведет в Ичмелер.

По информации издания Anterhaber, убитые — это россиянка Ирина Двизова, работавшая моделью и участвовавшая в съемках рекламных кампаний для люксовых площадок и брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии, и ее 15-летняя дочь Даяна.

Об этом же сообщает российский телеграм-канал Mash, уточняя, что 42-летняя Двизова раньше действительно была моделью, но в Турции работала риэлтором.

В свою очередь, телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что родные погибших начали их разыскивать несколько дней назад. Они написали заявление о пропаже, а накануне приехали на виллу, которую снимала Двизова, и обнаружили там кровь на диване. После этого они обратились к местной полиции, которая и нашла тела убитых.

По данным телеграм-канала Baza, в убийстве Двизовой и ее дочери подозревают мужа первой — гражданина Литвы Андрея Куслевича. Несколько лет назад он был задержан по обвинению в грабеже, но смог сбежать из-под стражи во время транспортировки в СИЗО.

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