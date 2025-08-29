Власти завершили работу над реестром воинского учета

Министр обороны России Андрей Белоусов отчитался о завершении работы над единым реестром воинского учета, система полностью готова к работе. Об этом со ссылкой на слова чиновника пишет РБК.

Создание реестра было предусмотрено законом, подписанным Владимиром Путиным еще весной 2023 года, этот же документ вводил в законодательство электронные повестки. Изначально Минцифры утверждало, что реестр заработает не раньше 2023 года, затем его сроки ввода в эксплуатацию несколько раз переносились.

Уже в сентябре 2023 года ведомство изменило свою позицию и пообещало полноценный ввод реестра в эксплуатацию лишь в 2025 году. Задержку в работе чиновники обосновали наличием «жестких требований к информационной безопасности и инфраструктуре». Через год власти запустили сайт реестра в тестовом режиме — для жителей Рязанской области, Сахалинской области и Республики Марий Эл. В сентябре 2024 года правительство перераспределило обязанности по созданию реестра между Минцифры и Минобороны.

Правозащитный проект «Идите лесом» впервые заявил о наличии признаков полноценного запуска реестра 9 мая 2025 года. Тогда пользователям стал доступен вход в личный кабинет, функционал проверки своих данных воинского учета в реестре и возможность просмотреть направленные повестки. Одновременно с сайта пропало упоминание о тестовом режиме работы в трех регионах России.

Летом 2025 года россияне начали массово получать уведомления о внесении своих данных в реестр воинского учета, а в начале августа появилась информация о первой электронной повестке, направленной через реестр. В ее тексте содержался срок явки в военкомат с уведомлением о запрете на выезд из страны.

Электронная повестка считается надлежащим образом врученной через семь дней после ее размещения в реестре, «если только эту повестку дополнительно не вручат каким-то иным образом: под расписку или заказным письмом», писал юрист Артем Клыга. При этом получивший повестку не сможет выехать из России уже в день размещения повестки в реестре.