EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Власти завершили работу над реестром воинского учета

2 минуты чтения 22:58 29 августа | Обновлено: 23:08 29 августа

Министр обороны России Андрей Белоусов отчитался о завершении работы над единым реестром воинского учета, система полностью готова к работе. Об этом со ссылкой на слова чиновника пишет РБК.

Создание реестра было предусмотрено законом, подписанным Владимиром Путиным еще весной 2023 года, этот же документ вводил в законодательство электронные повестки. Изначально Минцифры утверждало, что реестр заработает не раньше 2023 года, затем его сроки ввода в эксплуатацию несколько раз переносились.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

Уже в сентябре 2023 года ведомство изменило свою позицию и пообещало полноценный ввод реестра в эксплуатацию лишь в 2025 году. Задержку в работе чиновники обосновали наличием «жестких требований к информационной безопасности и инфраструктуре». Через год власти запустили сайт реестра в тестовом режиме — для жителей Рязанской области, Сахалинской области и Республики Марий Эл. В сентябре 2024 года правительство перераспределило обязанности по созданию реестра между Минцифры и Минобороны.

Правозащитный проект «Идите лесом» впервые заявил о наличии признаков полноценного запуска реестра 9 мая 2025 года. Тогда пользователям стал доступен вход в личный кабинет, функционал проверки своих данных воинского учета в реестре и возможность просмотреть направленные повестки. Одновременно с сайта пропало упоминание о тестовом режиме работы в трех регионах России.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Летом 2025 года россияне начали массово получать уведомления о внесении своих данных в реестр воинского учета, а в начале августа появилась информация о первой электронной повестке, направленной через реестр. В ее тексте содержался срок явки в военкомат с уведомлением о запрете на выезд из страны.

Электронная повестка считается надлежащим образом врученной через семь дней после ее размещения в реестре, «если только эту повестку дополнительно не вручат каким-то иным образом: под расписку или заказным письмом», писал юрист Артем Клыга. При этом получивший повестку не сможет выехать из России уже в день размещения повестки в реестре.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы