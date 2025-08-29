EN
Криминал

Пенсионера обвинили в отравлении детей леденцами с седативными препаратами

2 минуты чтения 18:58

В Великобритании 76-летний Джон Рубен предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с детьми. Следствие считает, что во время летнего лагеря в графстве Лестершир он раздавал детям сладости, в которых могли содержаться седативные препараты. Об этом сообщает Independent и другие СМИ.

По данным полиции, инцидент произошел в конце июля в Stathern Lodge в Лестершире — переоборудованной под лагерь ферме примерно в 190 километрах от Лондона. Восемь мальчиков в возрасте от восьми до одиннадцати лет и один взрослый почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Позже их отпустили.

Котенок в пустой кроватке
Котенок в пустой кроватке
Трехлетняя девочка пропала во время отдыха с родителями. Дело расследуют почти 20 лет
Криминал14 минут чтения

Джона Рубена задержали на следующий день недалеко от лагеря. Прокуратура выдвинула против него обвинения в умышленном жестоком обращении, пренебрежении обязанностями или создании угрозы здоровью в отношении трех мальчиков, которые, предположительно, съели сладости с седативными веществами.

Как пишет The Times, Рубен занимал должность секретаря благотворительного фонда Stathern Children’s Holiday Fund, который организует лагеря для детей из неблагополучных семей. Фонд арендовал Stathern Lodge у другой христианской организации, которая заявила, что не имеет отношения к происшествию.

Первая информация о расследовании появилась в конце июля. Тогда соседние жители рассказывали, что видели встревоженных родителей у деревенского зала в соседнем Плунгаре, где организовали временный пункт помощи детям. В тот же период полиция изъяла материалы в лагере и допросила свидетелей. В полиции подтвердили, что поводом для задержания стала жалоба на резкое ухудшение состояния детей. 

За домом у бабушки
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
Криминал38 минут чтения

На слушании в суде Лестера Рубен не признал себя виновным и лишь подтвердил свои личные данные. Его оставили под стражей до следующего заседания 14 ноября, где он должен будет официально заявить позицию по предъявленным пунктам. Предварительное начало процесса назначено на конец января 2026 года, сообщает Independent.

