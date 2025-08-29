Сотрудничество с Россией привело к рекордному росту экономики КНДР

Валовый внутренний продукт (ВВП) Северной Кореи вырос в 2024 году на 3,7%. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на соответствующий отчет Центрального банка Южной Кореи. Агентство отмечает, что это самый высокий годовой рост экономики КНДР с 2016 года, и связывает его с укрепившимися отношениями Пхеяньна и Москвы.

Основными драйверами экономического роста в прошлом году в Северной Корее стали строительство, а также тяжелая и химическая промышленность. Последние две отрасли выросли на 10,7% по сравнению с показателями 2023 года.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно? Криминал 4 минуты чтения

В своем отчете аналитики ЦБ Южной Кореи отметили, в частности, рост производства первичных металлов, в том числе железа, стали, меди, никеля и алюминия.

Как отмечает Bloomberg, до 2022 года пострадавшую от западных санкций экономику КНДР поддерживал Китай. Однако после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года у Пхеньяна появился новый стратегический партнер — Москва.

В июле американская Financial Times писала об углублении экономического сотрудничества КНДР и России. Одним из результатов этого сближения стал рост заметный рост экспорта различных северокорейских товаров — от варенья и колбасы до аккордеонов и даже пива. При этом, газета отмечала, что северокорейские производители даже зарегистрировали в России свои товарные знаки.

Несмотря на рекордный экономический рост, КНДР по общепринятым меркам продолжает оставаться бедной страной, отмечает Bloomberg. Так, по оценкам южнокорейского ЦБ, номинальный валовой национальный доход (ВНД) Северной Кореи в 2024 году составил 44,4 триллиона вон (33,3 миллиарда долларов). Для сравнения — это более, чем в 50 раз меньше объема экономики Южной Кореи.

Я уехал из Украины в Чехию За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию Общество 9 минут чтения

Летом 2024 года Ким Чен Ын и Владимир Путин подписали стратегический договор о сотрудничестве между Россией и КНДР. Среди прочего, он содержал пункт о военной помощи в случае, если одна из стран подвергнется агрессии. Российский МИД утверждал, что заключенное соглашение призвано в том числе обеспечить стабильность в Азии.

В феврале 2025 года, спустя три месяца после вступления договора в силу, южнокорейские СМИ со ссылкой на разведку страны сообщили об отправке в Россию тысяч северокорейских рабочих, а в мае о том, что на работы в Россию направлены еще 15 тысяч северокорейцев сообщала уже американская The Wall Street Journal.