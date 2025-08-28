EN
Алиев обвинил советскую власть в оккупации Азербайджана

2 минуты чтения 12:02

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал установление советской власти в Азербайджане в 1920 году оккупацией. Об этом он сам заявил в интервью арабскому телеканалу Al-Arabya.

По словам Алиева, после распада Российской империи на Кавказе в мае 1918 года была создана первая в мусульманском мире демократическая Азербайджанская Республика. Однако уже в апреле 1920 года она прекратила свое существование из-за того, что «российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну» 

«Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: “фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам”. Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас», — заявил Алиев.

По его словам, в ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после ввода войск, руководство Советской России решило передать Зангезур — территорию, которую в Баку называют Западным Зангезуром — Армении. По словам Алиева, именно тогда Азербайджан оказался разделенным на две части: основную территорию и Нахчыван, между которыми оказался Западный Зангезур.

«В советское время это не было проблемой, потому что не было ни границ, ни войн. Люди могли свободно добираться на автомобилях или по железной дороге из основной части страны в Нахчыван», — сказал азербайджанский лидер.

В интервью Алиев также затронул текущий кризис в отношениях с Россией, начавшийся после прошлогодней крушения самолета Azal, летевшего из Баку в Грозный, 25 декабря. По его словам, реакция российской стороны в связи с этим инцидентом вызывает в Азербайджане «глубокое разочарование и недовольство».

«Но не мы хотели ухудшения этих отношений. Да, наши люди были разочарованы, рассержены, расстроены. Мы ждали, что рано или поздно расследование закончится. Но затем начались эти необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. А в поступившей затем официальной информации говорилось, что они умерли от сердечного приступа», — заявил Алиев.

Алиев впервые публично прокомментировал рейды российских силовиков в Екатеринбурге, в результате которых погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Он назвал произошедшее «беспрецедентным актом» против азербайджанского народа.

«Даже если они, как говорят, совершили преступление 20 лет назад, это же люди. С ними нельзя так обращаться. Что это за отношение? Среди них были граждане Азербайджана и граждане России азербайджанского происхождения. <…> Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам», — сказал Алиев.

Источники издания «Проект» утверждают, что российские силовики жестоко обращались с братьями Зияддином и Гусейном Сафаровыми, погибшими во время рейда в Екатеринбурге в июне. Один из собеседников, близкий к Кремлю, сообщил изданию, что силовики нанесли им увечья, включая ампутацию половых органов. По словам одного из азербайджанских общественных деятелей, имя которого не называется, «над ними надругались».

