Политика

Российские силовики могли отрезать половые органы задержанным азербайджанцам

2 минуты чтения 17:06

Над братьями Зияддином и Гусейном Сафаровыми, погибшими во время рейда силовиков в Екатеринбурге, надругались после задержания, сообщили «Проекту» два источника. По словам собеседника, близкого к Кремлю, им отрезали гениталии.

Источники «Проекта» не уточнили, произошло ли это во время пыток российскими силовиками, или над телами Сафаровых надругались уже после их гибели. Азербайджанский общественный деятель утверждает, что власти его страны не сообщили об этом, чтобы «не уронить престиж».

Азербайджан отменяет Россию
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
Политика7 минут чтения

Согласно результатам азербайджанской судебно-медицинской экспертизы тел Сафаровых, у Гусейна были обнаружены кровоподтеки в области половых органов, а у Зияддина — повреждения половых органов.

Российские эксперты утверждают, что Гусейн Сафаров умер из-за осложнений после перелома ребер, а Зияддин — от сердечно-легочной недостаточности. При этом специалисты из Азербайджана пришли к выводу, что оба мужчины погибли от посттравматического шока из-за полученных ими множественных травм..

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Рейд силовиков в Екатеринбурге привел к обострению конфликта между Москвой и Баку. После гибели двоих азербайджанцев в России силовики в Баку задержали нескольких россиян. Азербайджанские СМИ показали задержанных со следами избиения.

Отношения между странами испортились еще раньше, когда российские власти не взяли на себя ответственность за сбитый над Грозным пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний». После убийства азербайджанцев СМИ этой страны опубликовали объяснительную записку капитана российских войск ПВО Дмитрия Паладичука, в которой он описал детали происшествия.

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
