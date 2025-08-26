Российские силовики могли отрезать половые органы задержанным азербайджанцам

Над братьями Зияддином и Гусейном Сафаровыми, погибшими во время рейда силовиков в Екатеринбурге, надругались после задержания, сообщили «Проекту» два источника. По словам собеседника, близкого к Кремлю, им отрезали гениталии.

Источники «Проекта» не уточнили, произошло ли это во время пыток российскими силовиками, или над телами Сафаровых надругались уже после их гибели. Азербайджанский общественный деятель утверждает, что власти его страны не сообщили об этом, чтобы «не уронить престиж».

Согласно результатам азербайджанской судебно-медицинской экспертизы тел Сафаровых, у Гусейна были обнаружены кровоподтеки в области половых органов, а у Зияддина — повреждения половых органов.

Российские эксперты утверждают, что Гусейн Сафаров умер из-за осложнений после перелома ребер, а Зияддин — от сердечно-легочной недостаточности. При этом специалисты из Азербайджана пришли к выводу, что оба мужчины погибли от посттравматического шока из-за полученных ими множественных травм..

Рейд силовиков в Екатеринбурге привел к обострению конфликта между Москвой и Баку. После гибели двоих азербайджанцев в России силовики в Баку задержали нескольких россиян. Азербайджанские СМИ показали задержанных со следами избиения.

Отношения между странами испортились еще раньше, когда российские власти не взяли на себя ответственность за сбитый над Грозным пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний». После убийства азербайджанцев СМИ этой страны опубликовали объяснительную записку капитана российских войск ПВО Дмитрия Паладичука, в которой он описал детали происшествия.