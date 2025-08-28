Ученые рассказали о склонности людей повторять за собаками

Люди склонны спонтанно повторять действия не только за другими людьми, но и за собаками. К такому выводу пришли этологи из университета Лоранда Этвеша в Венгрии. На работу, опубликованную в журнале Behaviour Ecology and Sociobiology, обратил внимание портал N+1.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые пригласили 117 владельцев собак. Эксперимент проходил во дворе с V-образным препятствием. Участников разделили на три группы. В первой группе ограждение первым обходил человек-экспериментатор, во второй — обученная собака, в третьей демонстратора не было.

Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу Интернет и мемы 9 минут чтения

Демонстратор всегда выбирал ту сторону, которая не совпадала с ведущей рукой участника. Например, если человек был правшой, экспериментатор или собака обходили препятствие слева. После этого хозяина просили обойти ограждение, чтобы показать своей собаке, что нужно делать. При этом никаких дополнительных указаний ему не давали, говорится в статье.

Результаты показали, что люди чаще повторяли за демонстратором. В группе, где первым шел человек, 42 из 44 участников выбрали ту же сторону. В группе с собакой — 38 из 48 участников сделали так же. В контрольной группе демонстратора не было, и направление участники выбирали случайным образом: часть обходила препятствие справа, часть — слева.

Таким образом, этологи пришли к выводу, что люди склонны повторять за собаками почти так же, как за другими людьми. Авторы исследования предполагают, что это может быть связано с особой симпатией и привязанностью к животным. Кроме того, хозяева могли повторять действия демонстратора, чтобы их питомцы наверняка выполнили задание правильно.

Купила кофе и пропала В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное Криминал 15 минут чтения

Однако ученые допускают и другое объяснение. Дело в том, что, оказавшись в непривычных условиях, человек может повторять за любым демонстратором, даже если в этой роли окажется неодушевленный предмет.

Ранее стало известно, что собаки и кошки помогают своим владельцам дольше сохранять молодость Ученые из Университета Женевы выяснили, что наличие питомца замедляет возрастное снижение когнитивных функций. Однако не все питомцы оказывают подобное влияние на человека.