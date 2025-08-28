Российские учителя назвали макияж на старшеклассницах признаком собранности

В России 73% учителей считают, что макияж положительно влияет на учебный процесс и дисциплину старшеклассниц. По их мнению, он помогает ученицам быть более собранными. Об этом говорится в результатах исследования бьюти-ритейлера «Золотое Яблоко» и онлайн-школы №1, которые изучил ТАСС.

В августе эксперты провели опрос среди 2100 респондентов из разных регионов России. В выборку вошли преподаватели, ученики и их родители.

Согласно опросу, лишь 6% учителей считают, что макияж может отвлекать от учебы, однако подавляющее большинство преподавателей никогда не делали ученицам замечания из-за косметики на лице. Тем не менее, большинство педагогов считает, что в школах необходимо ввести правила относительно макияжа. Так, 65% выразили уверенность, что это должны быть только рекомендации, а 25% выступили за строгие правила.

Аналитики также выяснили, что с макияжем на учебу приходят 93% российских старшеклассниц. Причем каждая вторая школьница красится ежедневно, а каждая третья — лишь несколько раз в неделю.

В результатах опроса также говорится, что 40% учениц делают в школу полноценный макияж, то есть выравнивают тон лица, красят брови, глаза и губы. Еще 33% школьниц рассказали, что предпочитают «легкий» макияж. Большинство учениц — 58% — ответили, что не поддержали бы введение каких-либо школьных правил или ограничений на использование косметики.

Ранее CNN рассказал о новом бьюти-тренде среди зумеров — «усталый» макияж. По данным издания, такой тренд призывает принять недостатки во внешности, которые люди всегда пытаются скрыть с помощью косметики.

Иконой образа «усталого» макияжа CNN называет главную героиню сериала «Уэнздей» Тима Бертона, которую сыграла Дженна Ортега. Ее персонажу характерны синяки под глазами и бледная кожа.

Среди других известных поклонников этого тренда — актриса Лили-Роуз Депп, инфлюенсеры Эмма Чемберлен и Даниэль Маркан, а также модель и музыкант Габриетт (Габриэлла Бехтель).

