СМИ рассказали о новом тренде красоты у зумеров

У зумеров появился новый тренд красоты — делать так называемый «усталый» макияж. Как пишет CNN, раньше усталость ассоциировалась с плохим здоровьем, старением и отсутствием привлекательности, однако нынешний тренд призывает принять недостатки во внешности, которые люди обычно стараются скрыть.

По данным издания, с конца июля в тиктоке появилось множество роликов, авторы которых рассказывают, как с помощью макияжа добиться усталого вида. Самые популярные из них набирают по 300 тысяч просмотров. В одном из видео инфлюенсер Лара Виолетта наносит темные тени под глаза, чтобы создать эффект «заплесневелого макияжа». Визажист и директор по красоте журнала Glass Ким Браун считает, что у такого образа «есть своя изюминка и индивидуальность».

Воплощением тренда на усталость CNN называет главную героиню сериала «Уэнздей» Тима Бертона, которую сыграла Дженна Ортега. Ее персонажу свойственны синяки под глазами и бледная кожа — этот образ актриса также воссоздала на красной дорожке на премьере второго сезона сериала в Лондоне.

«Мы изначально хотели, чтобы она не была девушкой, которая часами тратит время на прическу и макияж. Она просто не такой человек. Ей нужно заниматься делами и быть в других важных местах. Накраситься — не самый главный ее приоритет», — рассказала Нирвана Джалалванд, которая работала над образом Ортеги во втором сезоне «Уэнздей».

Среди других известных современных поклонников этого тренда на макияж — актриса Лили Роуз-Депп, модель и музыкант Габриетт, а также инфлюенсеры Эмма Чемберлен и Даниэль Маркан.

CNN отмечает, что тренд на усталость является отходом от образа со свежим лицом, румянцем на щеках и сияющей кожей, который популяризировали Белла Хадид, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер в последние несколько лет. Джалалванд отметила, что сейчас люди также изменили подход к публикации фотографий в соцсетях — среди них стали чаще встречаться, например, размытые изображения.

CNN называет тренд «мимолетной тенденцией» и пишет, что он вряд ли окажет долгосрочное культурное влияние. Тем не менее эксперты считают, что он говорит о более глубоких проблемах, с которыми сталкиваются зумеры. В их числе — необходимость совмещать учебу с поиском работы на нестабильном рынке труда, на фоне которой поколение Z возвращается к теме уязвимости.

