Власти отчитались о резком росте убытков в одной из крупнейших отраслей России

Кризис в угольной промышленности России продолжается — за первое полугодие 2025 года убытки угольных компаний выросли в 2,6 раза, доля убыточных компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 14 процентных пунктов. Об этом пишут РИА «Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Убыточными в угольной отрасли на данный момент являются 66% компаний, убытки отрасли за первое полугодие 2025 года составили 243,2 миллиарда рублей. Сальдированный убыток отрасли за 2025 год может составить 300-350 миллиардов рублей — этот сектор экономики переживает один из самых серьезных кризисов за последнее десятилетие.

В 2024 году угольная отрасль показала убыток в размере 113 миллиардов рублей, на тот момент это был рекордный показатель. Убыточными по итогам 2024 года стали 53% компаний — по сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился вдвое.

Как ранее писал «Холод», кризис угольной промышленности начался из-за российского полномасштабного вторжения в Украину. Угольные компании России потеряли европейский рынок сбыта в результате санкций — ЕС запретил импорт угля, на этот рынок приходилось до 25% экспорта этого продукта из России.

Из-за закрытия европейского рынка Россия теряет до восьми миллиардов евро (728 миллиардов рублей) выручки в год. Одновременно снижаются мировые цены на уголь, они упали до многолетних минимумов. Основная причина — падение спроса в Китае.

Вклад угольного сектора в ВВП страны составляет менее 1%, однако с помощью угля вырабатывается более 15% электроэнергии в России — этот вид топлива важен для социально-экономической стабильности крупных регионов. Также потенциальное закрытие убыточных угольных предприятий может привести к необходимости расселения моногородов из-за сокращения десятков тысяч рабочих мест.