EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Власти отчитались о резком росте убытков в одной из крупнейших отраслей России

2 минуты чтения 22:25

Кризис в угольной промышленности России продолжается — за первое полугодие 2025 года убытки угольных компаний выросли в 2,6 раза, доля убыточных компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 14 процентных пунктов. Об этом пишут РИА «Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Убыточными в угольной отрасли на данный момент являются 66% компаний, убытки отрасли за первое полугодие 2025 года составили 243,2 миллиарда рублей. Сальдированный убыток отрасли за 2025 год может составить 300-350 миллиардов рублей — этот сектор экономики переживает один из самых серьезных кризисов за последнее десятилетие.

Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
Экономика17 минут чтения

В 2024 году угольная отрасль показала убыток в размере 113 миллиардов рублей, на тот момент это был рекордный показатель. Убыточными по итогам 2024 года стали 53% компаний — по сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился вдвое.

Как ранее писал «Холод», кризис угольной промышленности начался из-за российского полномасштабного вторжения в Украину. Угольные компании России потеряли европейский рынок сбыта в результате санкций — ЕС запретил импорт угля, на этот рынок приходилось до 25% экспорта этого продукта из России.

Из-за закрытия европейского рынка Россия теряет до восьми миллиардов евро (728 миллиардов рублей) выручки в год. Одновременно снижаются мировые цены на уголь, они упали до многолетних минимумов. Основная причина — падение спроса в Китае.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

Вклад угольного сектора в ВВП страны составляет менее 1%, однако с помощью угля вырабатывается более 15% электроэнергии в России — этот вид топлива важен для социально-экономической стабильности крупных регионов. Также потенциальное закрытие убыточных угольных предприятий может привести к необходимости расселения моногородов из-за сокращения десятков тысяч рабочих мест.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти