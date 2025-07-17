Одна из крупнейших отраслей России столкнулась с масштабным кризисом

Угольная отрасль России, которая отвечает за выработку более 15% электроэнергии в стране, столкнулась с крупнейшим кризисом за последнее десятилетие. Рекордные убытки отечественных компаний могут привести к потери десятков тысяч рабочих мест и расселению моногородов, выяснил «Холод».

В 2024 году убытки российских угольных компаний достигли 113 миллиардов рублей. Это рекордный показатель: до этого, начиная с 2021 года, угледобывающая отрасль стабильно выходила в плюс. Даже несмотря на введенные санкции после начала войны в Украине, прибыль российских угольщиков в 2023 году составила 374 миллиарда рублей, а в 2022-м — более 800 миллиардов.

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Более того, в России резко увеличилась доля убыточных угольных предприятий. Так, в 2024 году убытки понесли более 53% отечественных угольных компаний. В 2021-2023 годах этот показатель был почти вдвое ниже: в частности, в 2023 году доля убыточных компаний составляла 31,5%.

Российская угольная промышленность опустилась в глубокий кризис из-за того, что столкнулась сразу с несколькими проблемами — западные санкции против энергоносителей России, падение спроса на уголь и сложности с логистикой внутри страны. Как выразилась экономист Наталья Зубаревич, угольная отрасль России переживает «идеальный шторм».

Из-за потери европейского рынка, на который приходилось до 25% экспорта российского угля, российские компании стали перестраиваться на Азию. Почти половина российского экспорта угля в 2023-2024 годах пришлась на Китай, который не так сильно нуждается в российском угле: он наращивает внутреннюю добычу и активнее торгует с Австралией. Более того, Китай ввел пошлины в 3-6% на каждую ввезенную тонну угля из России, хотя уголь из той же Австралии не облагается дополнительными налогами.

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Правительство уже утвердило антикризисный план, чтобы помочь российским угольщикам. Если ситуация не изменится, то убытки российских угольных компаний в 2025 году могут увеличится в три раза до 350 миллиардов рублей. Еще в 2022 году, когда кризис только начинался, Минэнерго предполагало, что из-за обрушившегося экспорта без работы останутся как минимум 22 тысяч человек в Кузбассе и Хакасии — двух регионов, чья экономика зависит от добычи и продажи угля.

Закрытие угольных предприятий, например, в Хакасии может привести к необходимости расселять моногорода, которые зависят от угледобывающей промышленности региона. В частности, расселять придется Черногорск, где живет почти 80 тысяч человек.