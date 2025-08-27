EN
Мужчину на бочке унесло в Охотское море

2 минуты чтения 10:46

Мужчину, которого унесло в Охотское море на бочке из-под топлива, ищут спасатели у побережья Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что в поисках пропавшего задействован, в частности, вертолет Ми-8.

По данным местной полиции, унесенный в море человек был одним из троих мужчин, которые пытались на автомобиле «КамАЗ» преодолеть вброд устье реки Тыл, но потерпели неудачу. Из-за подъема уровня воды машина заглохла, а затем начала тонуть. Двоим мужчинам удалось выбраться на берег самостоятельно, а третий уцепился за бочку из-под горючего и был унесен на ней водами реки в сторону Охотского моря.

После этого власти начали операцию по спасению утопающего, в которой задействованы 33 человека и шесть единиц техники. Как сообщалось на момент публикации заметки, инспектор отделения МЧС по Тугуро-Чумиканскому району вместе с полицейскими и местными жителями уже обследовал устье Тыла и береговую линию моря на площади около 25 квадратных километров, однако поиски пока не увенчались успехом. Как отметили в МЧС, спасательная операция осложняется тем, что район поисков является труднодоступным и там отсутствует транспортное сообщение.

В свою очередь, телеграм-канал Shot без указания источников уточняет, что пропавшему мужчине было 38 лет, а унесло в море его еще 21 августа.

В начале апреля местные СМИ сообщали о магаданском рыбаке, который в течение трех суток пытался спасти свой автомобиль. Льдина, на которой была припаркована машина, откололась и начала дрейфовать в сторону Японии.

