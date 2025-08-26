Трамп захотел встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с северокорейским диктатором уже в текущем году. Об этом, как передает агентство Bloomberg, он заявил во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Овальном кабинете.

«Должен сказать, что у нас с Ким Чен Ыном были очень хорошие отношения, как вы помните, и они у нас сохраняются до сих пор. Я думаю, мы можем добиться большого прогресса с Северной Кореей. Безусловно», — сказал он.

«Ну, я встречаюсь со многими людьми. Конечно, трудно сказать, но я хотел бы встретиться с ним в этом году», — добавил он, отвечая на вопрос о возможных сроках такой встречи.

Bloomberg отмечает, что встреча Трампа и Ли прошла на фоне роста напряженности на Корейском полуострове. В преддверии встречи Северная Корея, вероятно, пытаясь привлечь внимание Трампа, сделал несколько провокационных заявлений и провела новые ракетные испытания.

В частности Ким Чен Ын призвал к «быстрому расширению» ядерной программы своей страны, заявив, что единственный способ обеспечить безопасность Северной Кореи — это «заставить врагов бояться» ее.

Во время своего первого президентского срока Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном, но так и не смог убедить его остановить разработку своей ядерной программы. Как отмечает агентство, с тех пор Пхеньян отказался от переговоров с Вашингтоном и стал одним из ключевых союзников Москвы, помогая ей в войне с Украиной не только оружием и боеприпасами, но и отправив своих солдат для участия в боевых действиях.

В свою очередь, южнокорейский президент, вступивший в должность в июне, обещал улучшить отношения с Северной Кореей. Однако в Пхеньяне эти надежды назвали «глупой мечтой». «Решить эту проблему — нелегкая задача, и единственный человек, который может добиться прогресса в этом вопросе, — это вы, господин президент», — сказал Ли Трампу, добавив, что, по его мнению, Северная Корея ждет сигнала от США для возобновления переговоров. В частности, он сослался на недавнее заявление сестры Ким Чен Ына, в котором она охарактеризовала отношения между ним и Трампом как «неплохие».

В финале южнокорейский президент заявил, что с нетерпением ждет не только встречи Трампа и Ким Чен Ына, но и строительства башни и гольф-клуба Трампа в Северной Корее.