EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп захотел встретиться с Ким Чен Ыном

2 минуты чтения 08:07

Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с северокорейским диктатором уже в текущем году. Об этом, как передает агентство Bloomberg, он заявил во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Овальном кабинете. 

«Должен сказать, что у нас с Ким Чен Ыном были очень хорошие отношения, как вы помните, и они у нас сохраняются до сих пор. Я думаю, мы можем добиться большого прогресса с Северной Кореей. Безусловно», — сказал он.

«Ну, я встречаюсь со многими людьми. Конечно, трудно сказать, но я хотел бы встретиться с ним в этом году», — добавил он, отвечая на вопрос о возможных сроках такой встречи.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Bloomberg  отмечает, что встреча Трампа и Ли прошла на фоне роста напряженности на Корейском полуострове. В преддверии встречи Северная Корея, вероятно, пытаясь привлечь внимание Трампа, сделал несколько провокационных заявлений и провела новые ракетные испытания. 

В частности Ким Чен Ын призвал к «быстрому расширению» ядерной программы своей страны, заявив, что единственный способ обеспечить безопасность Северной Кореи — это «заставить врагов бояться» ее.

Во время своего первого президентского срока Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном, но так и не смог убедить его остановить разработку своей ядерной программы. Как отмечает агентство, с тех пор Пхеньян отказался от переговоров с Вашингтоном и стал одним из ключевых союзников Москвы, помогая ей в войне с Украиной не только оружием и боеприпасами, но и отправив своих солдат для участия в боевых действиях.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

В свою очередь, южнокорейский президент, вступивший в должность в июне, обещал улучшить отношения с Северной Кореей. Однако в Пхеньяне эти надежды назвали «глупой мечтой». «Решить эту проблему — нелегкая задача, и единственный человек, который может добиться прогресса в этом вопросе, — это вы, господин президент», — сказал Ли Трампу, добавив, что, по его мнению, Северная Корея ждет сигнала от США для возобновления переговоров. В частности, он сослался на недавнее заявление сестры Ким Чен Ына, в котором она охарактеризовала отношения между ним и Трампом как «неплохие».

В финале южнокорейский президент заявил, что с нетерпением ждет не только встречи Трампа и Ким Чен Ына, но и строительства башни и гольф-клуба Трампа в Северной Корее.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно