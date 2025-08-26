EN
Криминал

В Чечне рассказали о смертельной аварии с участием племянника Кадырова

13:29

Ясин Закриев, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова и председатель Счетной палаты республики, 20 июля въехал в остановившийся на светофоре автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на собственные источники.

По данным правозащитников, семья ехала на «Ладе Приоре» и жила в селе Гелдаган. В результате столкновения их машина ударилась о столб. Находившиеся в автомобиле родители погибли, а их дети получили серьезные травмы. При этом Закриев в ДТП не пострадал.

На следующих день состоялись похороны погибшей пары, а власти распорядились провести «акцию примирения» между семьями — обряд, в ходе которого пострадавший публично прощает виновника, освобождая его от кровной мести. «Мемориал» отмечает, что обычно эта процедура проводится после согласия старейшин обеих сторон, а вмешательство в нее властей недопустимо. При этом сейчас в Чечне, по словам правозащитников, этот обряд используют как инструмент давления.

«Мемориал» сообщает, что по факту аварии не было возбуждено уголовное дело, и Закриев не понес никакого наказания. ДТП также не освещалось в местных СМИ. В то же время «7х7» обратило внимание, что информацию об аварии опубликовал чеченский оппозиционный телеграм-канал Niyso. По его данным, Закриев превысил скорость. Niyso также выложил фотографии с похорон погибших супругов. На одном из снимков, как утверждается, запечатлен их сын.

Кроме того, «Мемориал» напомнил о другой аварии 2016 года, в которой погибли семь человек, включая виновника ДТП, который был в состоянии алкогольного опьянения. При этом тогда Рамзан Кадыров и его соратники отреагировали на произошедшее: они призвали бороться с пьяными водителями, а из Чечни выслали несколько десятков родственников виновника ДТП.

Правозащитники подчеркнули, что разная реакция на эти аварии демонстрирует «произвольный характер правоприменительной практики в Чечне». По их словам, наличие или отсутствие наказания зависит от того, связан ли виновник с руководством Чечни или нет.

