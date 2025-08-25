Женщина ударила сестру ножом за «слишком медленную» ходьбу

Октябрьский районный суд Амурской области приговорил 35-летнюю жительницу села Екатеринославка к трем годам и 11 месяцам колонии общего режима за нападение с ножом на сестру. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным прокуратуры, две сестры выпили алкоголь и отправились к общему знакомому. По дороге женщина начала ссориться с 48-летней сестрой из-за того, что она «слишком медленно шла и ее постоянно приходилось подгонять».

В какой-то момент старшая сестра устала идти и села на землю. Прокуратура пишет, что это вывело ее сестру из себя, и она ударила ее ножом в спину. Врачи смогли спасти женщину и указали, что ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Против женщины возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Помимо срока в колонии суд дополнительно назначил ей один год ограничения свободы.

В начале августа агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что 11-летняя девочка из города Мензелинск в Татарстане зарезала спящего брата. Газета «Челнинские известия» писала, что 13-летний брат сделал замечание сестре, которая играла в телефон в три часа ночи.

После ссоры, когда брат уснул, сестра напала на него с ножом, а также ударила ножом в грудь свою бабушку, которая пыталась защитить внука. Также выпускница четвертого класса попыталась задушить свою старшую сестру. Близкий к силовикам телеграм-канал Mash Iptash утверждает, что школьницу поместили в казанский психоневрологический диспансер.