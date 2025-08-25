В Госдуме захотели запретить высотные восхождения без профессиональных гидов

В России необходимо ввести требование на обязательное сопровождение туристов опытными гидами при восхождении на высоты более четырех–пяти тысяч метров. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов («Единая Россия»).

«Я считаю, что в России необходимо проработать вопрос введения обязательного сопровождения гидов на высотах от четырех–пяти тысяч метров, особенно для туристов без опыта. Это не должно ограничивать права граждан, но обязано повысить безопасность», — считает парламентарий.

Он отметил, что действующее законодательство не запрещает самостоятельные восхождения в горах. Так, по его словам, туристы могут подниматься даже на пятитысячники без сопровождения гида, поскольку это регулируется лишь рекомендациями Федерации альпинизма России.

Кривоносов привел в пример другие страны, где действуют более строгие законы. Например, в Непале восхождения на Эверест разрешены только при наличии специальной лицензии и в составе группы с сертифицированным гидом, сказал депутат. «В Италии и Франции восхождения на Монблан контролируются местными властями, требуется бронирование мест в лагерях и рекомендации гидов», — добавил он.

Зампред профильного комитета Госдумы озвучил свое предложение на фоне последних резонансных случаев с альпинистами. Так, на прошлой неделе двое альпинистов погибли во время восхождения в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии. Их тела смогли эвакуировать вертолетом.

Также в августе погиб российский альпинист Алексей Ермаков, который взобрался на высоту 5500 метров в районе пика Хан-Тенгри в Кыргызстане.

В горах этой же страны застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в МЧС Кыргызстана сообщил, что из-за погодных условий в этом году спасатели не смогут добраться до нее. По словам собеседника агентства, операция возможна только летом 2026 года.

«Известия» писали, что в МЧС Кыргызстана считают женщину погибшей, однако вице-президент Федерации альпинизма России Алексей Пятницын напомнил ТАСС, что официальных подтверждений о гибели Наговициной на данный момент нет.

Сегодня ТАСС со ссылкой на кыргызстанское ведомство сообщил, что на том же пике Победы прекратили поиски двух пропавших туристов из Ирана. Сообщается, что альпинисты Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах последний раз выходили на связь 12 августа.