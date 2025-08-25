EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Госдуме захотели запретить высотные восхождения без профессиональных гидов

2 минуты чтения 09:46

В России необходимо ввести требование на обязательное сопровождение туристов опытными гидами при восхождении на высоты более четырех–пяти тысяч метров. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов («Единая Россия»).

«Я считаю, что в России необходимо проработать вопрос введения обязательного сопровождения гидов на высотах от четырех–пяти тысяч метров, особенно для туристов без опыта. Это не должно ограничивать права граждан, но обязано повысить безопасность», — считает парламентарий.

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

Он отметил, что действующее законодательство не запрещает самостоятельные восхождения в горах. Так, по его словам, туристы могут подниматься даже на пятитысячники без сопровождения гида, поскольку это регулируется лишь рекомендациями Федерации альпинизма России.

Кривоносов привел в пример другие страны, где действуют более строгие законы. Например, в Непале восхождения на Эверест разрешены только при наличии специальной лицензии и в составе группы с сертифицированным гидом, сказал депутат. «В Италии и Франции восхождения на Монблан контролируются местными властями, требуется бронирование мест в лагерях и рекомендации гидов», — добавил он.

Зампред профильного комитета Госдумы озвучил свое предложение на фоне последних резонансных случаев с альпинистами. Так, на прошлой неделе двое альпинистов погибли во время восхождения в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии. Их тела смогли эвакуировать вертолетом.

Также в августе погиб российский альпинист Алексей Ермаков, который взобрался на высоту 5500 метров в районе пика Хан-Тенгри в Кыргызстане. 

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

В горах этой же страны застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в МЧС Кыргызстана сообщил, что из-за погодных условий в этом году спасатели не смогут добраться до нее. По словам собеседника агентства, операция возможна только летом 2026 года.

«Известия» писали, что в МЧС Кыргызстана считают женщину погибшей, однако вице-президент Федерации альпинизма России Алексей Пятницын напомнил ТАСС, что официальных подтверждений о гибели Наговициной на данный момент нет.

Сегодня ТАСС со ссылкой на кыргызстанское ведомство сообщил, что на том же пике Победы прекратили поиски двух пропавших туристов из Ирана. Сообщается, что альпинисты Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах последний раз выходили на связь 12 августа.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно