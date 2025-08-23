В ЕС заявили о насмешках Путина над попытками Трампа добиться мира в Украине

Владимир Путин добился своих личных целей на саммите с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и теперь насмехается над попытками республиканца остановить войну в Украине. Об этом в интервью BBC Radio 4 заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Его встретили [на Аляске] с таким радушием. Он хотел избежать санкций — он этого и добился. Путин просто смеется, он не прекращает убийства — он их увеличивает. Мы забываем, что Россия не сделала ни одной уступки», — сказала она.

По ее словам, саммит для Кремля стал настоящим «джекпотом» в плане имиджа и внешнеполитического пиара. Она считает, что усилия Трампа по достижению мира, хоть и заслуживают внимания, но на деле лишь усиливают позиции Путина и делают перспективу переговоров менее вероятной.

Каллас также предупредила западных партнеров об опасности любых уступок Кремлю. По ее словам, сосредоточение переговоров вокруг территориальных компромиссов может стать стратегической ошибкой. «Это ловушка, в которую Путин хочет нас заманить», — сказала она.

Ранее Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, сообщил, что Путин озвучил ключевые условия для заключения мирного соглашения с Украиной. Среди них: передача России полного контроля над Донецкой и Луганской областями, официальный отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности и вооружения Вооруженных сил Украины, а также отсутствие иностранных военных на украинской территории.

Саммит Трампа и Путина прошел в ночь с 15 на 16 августа на Аляске в городе Анкоридж. Спустя два дня в Вашингтон на личную встречу с республиканцем прибыли украинский президент Владимир Зеленский и лидеры ЕС.

Теперь американский президент намерен провести личную встречу между Путиным и Зеленским, однако выразил сомнение, что она состоится. 22 августа Трамп заявил журналистам, что дает Путину две недели на продвижение в урегулировании российско-украинского конфликта. В противном случае он не исключил введение масштабных санкций и пошлин.