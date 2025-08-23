Киев заявил о готовности Зеленского обсудить с Путиным территориальные вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский готов на личной встрече с Владимиром Путиным обсудить территориальные вопросы. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

«Когда мы говорили о территориальных проблемах, я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их и начало разговоров по территориальному вопросу — это линия соприкосновения, которая там сейчас проходит», — сказал Кислица.

Путин и Трамп встретились на Аляске О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть? Политика 5 минут чтения

При этом украинский министр подчеркнул, что в вопросах территорий Зеленский руководствуется как действующим законодательством Украины, так и общественным мнением. По словам Кислицы, украинское общество «категорически против обмена нашей территории на мир».

«Однако мы не видим никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече — как двусторонней, так и трехсторонней», — добавил он.

Ранее в интервью телеканалу глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что между Путиным и Зеленским пока не планируется личная личная встреча. В NBC News отметили, что это ставит под сомнение усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Самые разрушительные землетрясения в истории Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России Мир 18 минут чтения

На фоне застопорившихся переговоров президент США Дональд Трамп 22 августа на встрече с журналистами в Белом доме анонсировал «очень важное решение» в отношении России. Оно может включать введение масштабных санкций и пошлин, если прогресса в урегулировании конфликта не будет. На это он отвел Путину две недели.

«Я приму решение о том, что мы будем делать, и это будет очень важное решение: введем ли мы масштабные санкции или масштабные пошлины, или и то, и другое, или же не предпримем никаких действий и скажем, что это ваша борьба», — сказал он журналистам.

Одной из приоритетных задач Трампа сейчас является организация личной встречи между Зеленским и Путиным, после чего он намерен присоединиться к ним для проведения трехсторонних переговоров.