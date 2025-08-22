EN
EN
Криминал

Мужчина до смерти избил жену на глазах у маленьких дочерей

21:25

Жительницу города Атырау в Казахстане, 39-летнюю Ляззат Таскынбаеву до смерти избил ее супруг Тимур Кабдрахитов. Это произошло на глазах двух их дочерей, который пытались «разбудить» женщину, сообщают Orda и Zakon.kz со ссылкой на родственников погибшей.

По их данным, Таскынбаева состояла в браке 14 лет и родила двух дочерей, которым сейчас шесть и 12 лет. По словам ее сестры Майры, в последние несколько лет Кабдрахитов систематически избивал свою жену, особенно находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом женщина терпела побои ради детей и надеялась, что ее супруг изменится. 

«Почему до сих пор женщина не может чувствовать себя в безопасности даже у себя дома? Мы живем в XXI веке, в современном и демократическом государстве. <…> Последние два года она не работала, посвятила себя своим девочкам. Мама для них была всем миром», — рассказала Майра.

В день гибели Таскынбаевой ее муж снова начал ее избивать. Женщина смогла позвонить родственникам, но те не успели приехать. Майра рассказала, что после удара в затылок Таскынбаева упала и перестала дышать. При этом Кабдрахитов вместо скорой помощи сначала позвонил своим сестрам.

Когда родственники Таскынбаевой прибежали в ее с мужем квартиру, там уже были сестры ее мужа, а также полиция и медики. «Девочки плакали у тела мамы: “Мама, просыпайся! Ты же просто лежишь! Вставай!”. Ляззат уже не могла ответить», — рассказала Майра. Она добавила, что сестры Кабдрахитова отказались забирать тело его погибшей супруги из морга и заявили, что «им оно не нужно».

По словам Майры, полиция изначально отрицала случившееся, но позже все подтвердила. Правоохранители сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть человека. Кабдрахитова взяли под стражу, а двое его дочерей находятся в интернате. Родственники Таскынбаевой потребовали объективного расследования и наказания.

