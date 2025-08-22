EN
Экс-арбитр раскритиковал присутствие женщин-судей во «взрослых играх»

2 минуты чтения 14:30

Бывший арбитр Игорь Захаров считает, что женщины «ни в коем случае» не должны работать главными судьями на матчах российской премьер-лиги, потому что это матчи для «взрослых». Об этом он заявил в разговоре с журналистом газеты «Советский спорт».

«У них свои соревнования есть, их достаточно много, но куда вы лезете? Здесь взрослые игры. У футболиста не выдержат нервы и ему будет все равно. Джентльменские игры здесь не проходят, здесь кто кого. Это совершенно неправильный эксперимент. Ставить женщин главными арбитрами — неприемлемо», — возмутился Захаров.

По мнению бывшего арбитра, женское судейство «пришло из Франции», где одну из женщин якобы начали продвигать по родственным связям, но «дотянули только до бокового арбитра». Он отметил, что во время работы в Российском футбольном союзе был против того, чтобы женщины судили матчи премьер-лиги, хотя сам курировал их деятельность.

«Это мужская игра за большие деньги, за очки, за места и так далее. У женщин своих соревнований мало? <…> У нас были девчонки, их тоже пробовали, но толку не вышло. В РПЛ их нельзя выпускать. Мужской футбол это другой вид спорта, другая психология. Эти эксперименты не приведут ни к чему хорошему. В низших лигах и матчах вторых команд — да, можно», — заявил Захаров.

Это не первый случай критики женщин-арбитров со стороны представителей футбольного сообщества. Ранее во время трансляции матча юношеской футбольной лиги «Родина» — «Зенит» спортивный комментатор Александр Боярский посоветовал женщинам сидеть на кухне и рожать детей вместо работы в мужском футболе.

«Я не могу уже, каждый раз, когда женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол — вам там самое место», — заявил Боярский.

Позже он принес извинения за свои слова и изменил позицию, назвав женщин-судей «украшением футбола».

