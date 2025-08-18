Футбольный комментатор посоветовал женщинам-судьям «заниматься своими делами на кухне»

Спортивный комментатор Александр Боярский во время трансляции матча юношеской футбольной лиги «Родина» — «Зенит» посоветовал женщинам-арбитрам сидеть на кухне и рожать детей вместо работы в мужском футболе.

«Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол — вам там самое место», — цитирует Боярского телеграм-канал Sport Baza.

В понедельник 18 августа Боярский извинился за свои слова и поменял свою позицию на противоположную, назвав девушек «украшением футбола».

Обожаю свою работу, ведь я — пилот Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип Общество 10 минут чтения

«Вчера я совершил ошибку. И в первую очередь хочу извиниться перед девушкой арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был не прав и в полной мере это осознаю», — написал комментатор в своем телеграм-канале.

По его словам, во время матча «Родины» и «Зенита» его захлестнули эмоции и он «сказал то, что сказал».

Ранее, как пишет издание Championat со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба «Родина», Боярского собирались отстранить от работы.

Это не первый раз, когда спортивные комментаторы позволяют себе резкие высказывания в адрес женщин. Так, летом прошлого года во время прямой трансляции соревнований по самбо, в которых принимал участие 20-летний спортсмен Кирилл Князьков, комментатор «Матч ТВ» Владимир Иваницкий сделал ему комплимент назвав «настоящим женихом». Он также попросил девушек обратить на него внимание, добавив, что ему нужна «хорошая пара», а не «всякие шмары».