Зеленский назвал возможные места встречи с Путиным

Прямые переговоры между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским могут пройти в нейтральной части Европы. Об этом последний, как передает УНИАН, заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Так, по словам украинского лидера, планирующаяся встреча с Путиным, а затем и трехсторонний саммит с участием США могли бы состояться в Швейцарии, Австрии или Турции. При этом Зеленский исключил возможность проведения встреч в Москве и назвал «спорным» предложение о проведении переговоров в венгерском Будапеште, так как Венгрия выступала против поддержки Украины Евросоюзом.

Он также сообщил, что в координационную группу по подготовке саммита с Россией со стороны США войдут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и и вице-президент Джей Ди Вэнс. «Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И то, что я очень хотел, чтобы Европа присутствовала. Формат нашей встречи с президентом Трампом это позволил. Их присутствие важно», — добавил Зеленский.

По его словам, Киеву удалось наладить со своими европейскими союзниками уникальные отношения, которых не было никогда раньше. «Буквально за несколько дней провели несколько видеосвязей, срочно через сутки все изменили свои планы и собрались в Вашингтоне исключительно ради Украины», — отметил он, говоря о недавней встрече президента США Дональда Трампа с ним и группой европейских лидеров в Вашингтоне.

После нее американский президент объявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского, а затем уже трехсторонней встречи со своим участием.

В качестве возможных мест проведения этих переговоров назывались, в частности, Швейцария и Венгрия. Власти первой заявили о готовности предоставить не только площадку для встречи, но и иммунитет от преследования Международным уголовным судом (МУС) для Путина.

В свою очередь, Венгрию называли возможным местом проведения саммита из-за хороших отношений венгерского премьера Виктора Орбана с Трампом и Путиным, а также недавнего выхода Венгрии из МУС, который ранее выдал ордер на арест Владимира Путина.