Вэнс рассказал о своей шутке над Зеленским в Овальном кабинете

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью телеканалу Fox News о том, как пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Белый дом 18 августа.

«И вот президент Зеленский заходит в Овальный кабинет. Я разговаривал с ним, с некоторыми старшими членами украинской делегации. Я сказал: “Господин президент, пока вы будете себя хорошо вести, я ничего не скажу”. И он усмехнулся. Это был такой маленький способ разрядить обстановку», — цитирует Вэнса Washington Examiner.

Шутка Вэнса, вероятно, была отсылкой к предыдущему визиту Зеленского в Белый дом в конце февраля. Тогда встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Вэнсом закончилась ссорой и перепалкой в присутствии прессы.

Одним из упреков в адрес Зеленского, который озвучил тогда Вэнс, стало обвинение в неблагодарности. «Вы хоть раз сказали спасибо?» — спросил он. В свою очередь, присутствовавшие на встрече журналисты тогда же упрекали Зеленского за неформальный стиль одежды и спрашивали, есть ли у него костюм.

Как писала позже западная пресса, Зеленский хорошо усвоил уроки того визита и во время нового посещения Белого дома не только надел костюм, за что удостоился отдельного комплимента от Трампа, но и сделал упор на выражении благодарности, сказав американскому президенту спасибо 11 раз за четыре с половиной минуты.

В том же интервью Вэнс рассказал о своих впечатлениях от общения с Владимиром Путиным по телефону. «У американских СМИ есть определенный его образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», — добавил американский вице-президент. При этом он отметил, что считает Путина человеком, «который заботится об интересах России, как он их видит».