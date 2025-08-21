EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Вэнс рассказал о своей шутке над Зеленским в Овальном кабинете

2 минуты чтения 09:59

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью телеканалу Fox News о том, как пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Белый дом 18 августа.

«И вот президент Зеленский заходит в Овальный кабинет. Я разговаривал с ним, с некоторыми старшими членами украинской делегации. Я сказал: “Господин президент, пока вы будете себя хорошо вести, я ничего не скажу”. И он усмехнулся. Это был такой маленький способ разрядить обстановку», — цитирует Вэнса Washington Examiner.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

Шутка Вэнса, вероятно, была отсылкой к предыдущему визиту Зеленского в Белый дом в конце февраля. Тогда встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Вэнсом закончилась ссорой и перепалкой в присутствии прессы.

Одним из упреков в адрес Зеленского, который озвучил тогда Вэнс, стало обвинение в неблагодарности. «Вы хоть раз сказали спасибо?» — спросил он. В свою очередь, присутствовавшие на встрече журналисты тогда же упрекали Зеленского за неформальный стиль одежды и спрашивали, есть ли у него костюм.

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
Мир11 минут чтения

Как писала позже западная пресса, Зеленский хорошо усвоил уроки того визита и во время нового посещения Белого дома не только надел костюм, за что удостоился отдельного комплимента от Трампа, но и сделал упор на выражении благодарности, сказав американскому президенту спасибо 11 раз за четыре с половиной минуты.

В том же интервью Вэнс рассказал о своих впечатлениях от общения с Владимиром Путиным по телефону. «У американских СМИ есть определенный его образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», — добавил американский вице-президент. При этом он отметил, что считает Путина человеком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования